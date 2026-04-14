Сегодня 17 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Браузерные игры «Игромир», но не тот: игровой облачный с...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Игромир», но не тот: игровой облачный сервис «Плюс Гейминг» от «Яндекс» вышел из «беты» и сменил название

Игровой облачный сервис «Плюс Гейминг» от интернет-холдинга «Яндекс» спустя два года закрытого бета-тестирования вышел в полноценный релиз и получил новое, но знакомое российским геймерам название.

Источник изображений: «Яндекс»

На релизе «Плюс Гейминг» переименовали в «Игромир» (не путать с одноимённой выставкой, возрождённой «Яндекс» в 2025 году). Сервис предлагает облачный гейминг, цифровой магазин и функцию пополнения игровых аккаунтов.

«Игромир» позволяет запускать более 150 популярных игр из Steam, Epic Games Store и лаунчера «Леста игры», включая новые релизы (Crimson Desert, Death Stranding 2: On the Beach, Slay the Spire 2, Reanimal, Mewgenics и другие).

Через сервис можно пополнить счёт аккаунта в Steam, PS Store, Xbox Store, Nintendo eShop и Battle.net, а также приобрести игровую валюту и товары для World of Warcraft, Minecraft, Fortnite, Genshin Impact, League of Legends и других проектов.

Обложки всех игр в каталоге «Игромира» сгенерированы ИИ

Сервис предлагает играть в требовательные к железу видеоигры через браузер. Оплата почасовая: 50 рублей в ночное время и 75 рублей в дневное для абонентов «Плюса» (без подписки — 70 и 90 рублей соответственно).

На работу облачного стриминга влияет удалённость пользователя от дата‑центра. Ожидаемая зона покрытия «Игромира» составляет около 1000 км вокруг Москвы (в радиус, среди прочих, попадают Самара, Казань, Волгоград и Санкт‑Петербург).

Сервис доступен на Windows, macOS, Linux и ChromeOS, а также мобильных устройствах под управлением iOS и Android. «Игромир» работает с банковскими картами, выпущенными в России.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Алиса AI» предложит помощь в подготовке к школьным экзаменам
«Яндекс Карты» научились подсказывать нужную остановку общественного транспорта
Blizzard открыла ворота: пользователи Battle.net из России и Белоруссии теперь могут сменить регион, не обращаясь в поддержку
В Госдуме объяснили, почему Steam не грозит блокировка в России
Steam продолжает расширяться — Valve представила обновлённый дизайн мастерской
Московский суд оштрафовал Electronic Arts — издатель Battlefield 6 и EA Sports FC 26 нарушил закон о персональных данных
Теги: плюс гейминг, игромир, яндекс
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
«Алиса AI» предложит помощь в подготовке к школьным экзаменам 11 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 6 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.