«Игромир», но не тот: игровой облачный сервис «Плюс Гейминг» от «Яндекс» вышел из «беты» и сменил название

Игровой облачный сервис «Плюс Гейминг» от интернет-холдинга «Яндекс» спустя два года закрытого бета-тестирования вышел в полноценный релиз и получил новое, но знакомое российским геймерам название.

На релизе «Плюс Гейминг» переименовали в «Игромир» (не путать с одноимённой выставкой, возрождённой «Яндекс» в 2025 году). Сервис предлагает облачный гейминг, цифровой магазин и функцию пополнения игровых аккаунтов.

«Игромир» позволяет запускать более 150 популярных игр из Steam, Epic Games Store и лаунчера «Леста игры», включая новые релизы (Crimson Desert, Death Stranding 2: On the Beach, Slay the Spire 2, Reanimal, Mewgenics и другие).

Через сервис можно пополнить счёт аккаунта в Steam, PS Store, Xbox Store, Nintendo eShop и Battle.net, а также приобрести игровую валюту и товары для World of Warcraft, Minecraft, Fortnite, Genshin Impact, League of Legends и других проектов.

Сервис предлагает играть в требовательные к железу видеоигры через браузер. Оплата почасовая: 50 рублей в ночное время и 75 рублей в дневное для абонентов «Плюса» (без подписки — 70 и 90 рублей соответственно).

На работу облачного стриминга влияет удалённость пользователя от дата‑центра. Ожидаемая зона покрытия «Игромира» составляет около 1000 км вокруг Москвы (в радиус, среди прочих, попадают Самара, Казань, Волгоград и Санкт‑Петербург).

Сервис доступен на Windows, macOS, Linux и ChromeOS, а также мобильных устройствах под управлением iOS и Android. «Игромир» работает с банковскими картами, выпущенными в России.