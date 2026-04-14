Инвесторы усомнились, что OpenAI действительно стоит $852 млрд — компания пытается исправить впечатление

Возросшую активность OpenAI в сфере пересмотра стратегии и концентрации на приоритетных направлениях деятельности принято связывать с подготовкой к IPO. Последний раунд частного размещения позволил поднять капитализацию стартапа до $852 млрд, но не все инвесторы единодушны в подобной оценке. При этом чувствуется, что высокая конкуренция заставляет руководство OpenAI спешно устранять слабые места в своей стратегии.

Обширный материал на эту тему опубликовало издание Financial Times. Стремление OpenAI переключиться на обслуживание корпоративных клиентов усиливает конкуренцию с Anthropic, и нельзя утверждать, что в этом сегменте преимущество на стороне первого из стартапов. Google также агрессивно действует в корпоративном сегменте рынка ИИ, поэтому для OpenAI концентрация на нём формирует новые вызовы. Один из ранних инвесторов в OpenAI заявил Financial Times: «У вас есть ChatGPT, растущий на 50–100 % ежегодно бизнес с миллиардной пользовательской аудитории, так почему же вы говорите о предприятиях и написании кода? Эта компания очень сильно расфокусирована».

В прошлом месяце OpenAI привлекла $122 млрд, которые предоставила группа из 25 крупных стратегических и институциональных инвесторов, включая SoftBank, Amazon и Nvidia, и около $3 млрд впервые были получены от частных инвесторов. По мнению руководства OpenAI, превышение спросом предложения в рамках этого раунда финансирования и рекордная сумма привлечения средств доказывают, что интерес инвесторов к деятельности компании и их доверие по-прежнему высоки.

Руководство OpenAI даже предприняло попытки «разоблачить» конкурирующую Anthropic в некорректном отображении приведённой годовой выручки, которая на конец марта в последнем случае оценивалась в $30 млрд. Как подчёркивает директор OpenAI по выручке Дениз Дрессер (Denise Dresser), эта сумма завышена примерно на $8 млрд за счёт частичного переноса профильной выручки, получаемой Amazon и Google. Сама OpenAI на конец февраля располагала приведённой годовой выручкой в размере $25 млрд. Дрессер признаёт, что ранняя концентрация на корпоративном рынке дала Anthropic определённое преимущество, но в OpenAI убеждены, что смогут завоевать этот рынок. К концу текущего года до половины всей выручки стартап рассчитывает получать именно с корпоративных клиентов.

Некоторые инвесторы OpenAI признались, что выделяя средства на нужды стартапа сейчас, они исходили из оценки его капитализации в размере $1,2 трлн по итогам IPO. При этом Anthropic сейчас оценивается в $380 млрд, и некоторым потенциальным инвесторам капитализация OpenAI на текущих уровнях кажется завышенной. С такими аппетитами, по мнению некоторых инвесторов, OpenAI рискует оказаться на «спорной территории» с точки зрения привлечения капитала. Косвенные данные позволяют судить, что спрос на инвестиции в капитал Anthropic сейчас выше, чем в случае с OpenAI. Инвесторы впервые готовы больше переплачивать, вкладывая средства в Anthropic, чем в OpenAI.

Существует определённый беспорядок в использовании компанией OpenAI привлечённых средств. Две недели назад стартап за несколько сотен миллионов долларов США купил канал TBPN, хотя такая сделка в медийной сфере вызвала вопросы. Руководство предпочло парировать заявлениями о том, что TBPN не будет отвлекать на себя вычислительные ресурсы. Закрытие генератора видео Sora оставило OpenAI без средств Disney, которая должна была вложить $1 млрд. Microsoft пригрозила OpenAI иском после заключения последней из компаний сделки с Amazon на $50 млрд. Реализация мегапроекта Stargate тоже продвигается в усечённом варианте: отменено строительство ЦОД в Великобритании за $30 млрд, площадка в Техасе будет расширяться не так активно, как планировалось изначально. Nvidia также в пять раз сократила масштабы своей сделки с OpenAI, которая сперва подразумевала инвестиции в размере $100 млрд.

Впрочем, OpenAI всё равно планирует до конца года увеличить численность персонала в два раза до 8000 человек и довести долю выручки на корпоративном направлении до 50 % от совокупной. В Лондоне со следующего года расположится крупнейший исследовательский центр компании за пределами США. Руководство OpenAI недавно сообщило инвесторам, что располагает доступом к 8 ГВт вычислительных мощностей, тогда как Anthropic на этот уровень ранее конца 2027 года не выйдет, а к 2030 году сама OpenAI рассчитывает располагать доступом к 30 ГВт вычислительных мощностей. Anthropic то и дело сталкивается со сбоями в работе инфраструктуры и нехваткой вычислительных мощностей. В OpenAI утверждают, что даже если их модели и отстают от созданных Anthropic, они хотя бы могут стабильно работать. Представители Anthropic пояснили, что компания будет придерживаться разумного подхода к масштабированию вычислительных мощностей.

OpenAI меняет приоритеты в своём развитии. Помимо отказа от сервиса генерации видео Sora, компания свернула проект по запуску чат-бота с эротическим уклоном. Теперь прилагаются усилия по продвижению сервиса Codex в корпоративной среде, который призван упростить жизнь разработчикам ПО. Некоторые знакомые с планами OpenAI источники даже утверждают, что Codex может оказаться самым главным направлением бизнеса стартапа, обойдя ChatGPT. По крайней мере, этот вид деятельности обеспечивает значительно более высокую прибыль. Некоторые инвесторы приветствуют такие преобразования в стратегии OpenAI, другие опасаются, что все эти метания говорят об отсутствии чётко обозначенных целей. В любом случае, привлекать инвестиции OpenAI это пока не мешает.

Теги: openai, ии, ии-модель, ии-сервис, anthropic
