За месяц до погружения в пучины раннего доступа Subnautica 2 осталась без издателя

Амбициозный подводный симулятор выживания Subnautica 2 от разработчиков из американской студии Unknown Worlds Entertainment незадолго до погружения в пучины раннего доступа остался без издателя.

Напомним, до недавних пор издателем Subnautica 2 на всех целевых платформах числилась южнокорейская компания Krafton, которой с 2021 года принадлежит Unknown Worlds Entertainment.

Как подметил маркетолог Майкл Футтер (Michael Futter) у себя в микроблоге, на днях издателем Subnautica 2 в Steam стала сама студия-разработчик — упоминание Krafton из этого поля пропало.

Судя по записи в базе данных SteamDB, рокировка произошла ещё на прошлой неделе, однако привлекла внимание общественности лишь сейчас. Вслед за Steam аналогичное изменение произошло в Epic Games Store и Microsoft Store.

Что именно стоит за сменой издателя Subnautica 2, неясно. Unknown Worlds всё ещё принадлежит Krafton, хотя суд и обязал последнюю вернуть уволенному президенту Теду Гиллу (Ted Gill) контроль над студией и игрой.

С тех пор нынешний руководитель Unknown Worlds Стив Папуцис (Steve Papoutsis) сообщил, что Subnautica 2 будет готова к раннему доступу уже в мае — адвокатам Гилла такая самовольность со стороны Krafton не понравилась.

Subnautica 2 создаётся для PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также Game Pass. Обещают кооператив на четверых, новый инопланетный мир, ужасы глубин, графику на движке Unreal Engine 5 и текстовый перевод на русский.