За три года расходы Nvidia на гарантийное обслуживание взлетели в 11 раз

По данным Warranty Week, отраслевого издания, специализирующегося на данных о гарантийном обслуживании, за последние три финансовых года количество гарантийных случаев, связанных с продукцией Nvidia, выросло примерно на 1000 %. Согласно отчёту, сумма претензий увеличилась с $81 млн в 2023 фискальном году до $894 млн в 2026 фискальном году.

В первом квартале 2025 года Nvidia выплатила по претензиям $147 млн, во втором — $80 млн, в третьем — $156 млн. В четвёртом квартале 2025 года расходы Nvidia по гарантийным претензиям резко возросли и составили $511 млн.

В отчёте говорится, что расходы Nvidia на гарантийное обслуживание и отчисления (средства, которые компании откладывают на покрытие гарантийных случаев) также выросли в 2025 году. К концу 2024 года компания увеличила гарантийный резерв в шесть раз — до $2,59 млрд. В 2025 году Nvidia увеличила гарантийный резерв ещё в три раза, и на конец финансового года на счёте было уже $8,22 млрд. Это резкое изменение по сравнению с предыдущими годами, когда показатели, связанные с гарантийным обслуживанием, были гораздо ниже и стабильнее. По данным Warranty Week, эти цифры были взяты из финансовой отчётности Nvidia.

За тот же период бизнес Nvidia стремительно расширялся. Компания поставляла гораздо больше оборудования для искусственного интеллекта и центров обработки данных, при этом в ассортименте компании по-прежнему были игровые продукты и решения для рабочих станций. Чем больше устройств в эксплуатации, тем выше вероятность возникновения гарантийных случаев, но, по мнению Warranty Week, рост показателей Nvidia всё равно был необычно большим.

Можно лишь только предполагать, связано ли увеличение количества гарантийных случаев у Nvidia с ростом объёмов производства или снижением качества продукции. По крайней мере, в потребительском сегменте компания не раз сталкивалась с проблемами, связанными с драйверами и плавлением/перегоранием разъёмов питания на своих видеокартах последних поколений.

Расходы AMD на гарантийное обслуживание за тот же период выросли вдвое — со $110 млн в 2024 году до $238 млн в 2025-м. На конец 2023 года у AMD было $310 млн в резервах, а к концу 2024 года эта сумма почти удвоилась и составила $597 млн. В 2025 финансовом году AMD увеличила свои гарантийные резервы на три четверти и на конец года располагала суммой в $1,05 млрд.