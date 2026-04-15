3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика За три года расходы Nvidia на гарантийно...
За три года расходы Nvidia на гарантийное обслуживание взлетели в 11 раз

По данным Warranty Week, отраслевого издания, специализирующегося на данных о гарантийном обслуживании, за последние три финансовых года количество гарантийных случаев, связанных с продукцией Nvidia, выросло примерно на 1000 %. Согласно отчёту, сумма претензий увеличилась с $81 млн в 2023 фискальном году до $894 млн в 2026 фискальном году.

Источник изображений: VideoCardz / Warranty Week

Источник изображений: VideoCardz / Warranty Week

В первом квартале 2025 года Nvidia выплатила по претензиям $147 млн, во втором — $80 млн, в третьем — $156 млн. В четвёртом квартале 2025 года расходы Nvidia по гарантийным претензиям резко возросли и составили $511 млн.

В отчёте говорится, что расходы Nvidia на гарантийное обслуживание и отчисления (средства, которые компании откладывают на покрытие гарантийных случаев) также выросли в 2025 году. К концу 2024 года компания увеличила гарантийный резерв в шесть раз — до $2,59 млрд. В 2025 году Nvidia увеличила гарантийный резерв ещё в три раза, и на конец финансового года на счёте было уже $8,22 млрд. Это резкое изменение по сравнению с предыдущими годами, когда показатели, связанные с гарантийным обслуживанием, были гораздо ниже и стабильнее. По данным Warranty Week, эти цифры были взяты из финансовой отчётности Nvidia.

Затраты ведущих производителей дискретных GPU по гарантийным обязательствам (в млн долларов США, 2003–2025 гг.)

Затраты ведущих производителей дискретных GPU по гарантийным обязательствам (в млн долларов США, 2003–2025 гг.)

За тот же период бизнес Nvidia стремительно расширялся. Компания поставляла гораздо больше оборудования для искусственного интеллекта и центров обработки данных, при этом в ассортименте компании по-прежнему были игровые продукты и решения для рабочих станций. Чем больше устройств в эксплуатации, тем выше вероятность возникновения гарантийных случаев, но, по мнению Warranty Week, рост показателей Nvidia всё равно был необычно большим.

Динамика гарантийных обращений к ведущим производителям дискретных видеокарт (в процентах от объёма продаж, 2021-2025 гг.)

Динамика гарантийных обращений к ведущим производителям дискретных видеокарт (в процентах от объёма продаж, 2021-2025 гг.)

Можно лишь только предполагать, связано ли увеличение количества гарантийных случаев у Nvidia с ростом объёмов производства или снижением качества продукции. По крайней мере, в потребительском сегменте компания не раз сталкивалась с проблемами, связанными с драйверами и плавлением/перегоранием разъёмов питания на своих видеокартах последних поколений.

Расходы AMD на гарантийное обслуживание за тот же период выросли вдвое — со $110 млн в 2024 году до $238 млн в 2025-м. На конец 2023 года у AMD было $310 млн в резервах, а к концу 2024 года эта сумма почти удвоилась и составила $597 млн. В 2025 финансовом году AMD увеличила свои гарантийные резервы на три четверти и на конец года располагала суммой в $1,05 млрд.

Материалы по теме
Nvidia представила ИИ-модели для калибровки и исправления ошибок у квантовых компьютеров
Nvidia опровергла слухи о намерениях купить Dell, HP или кого-то ещё из производителей ПК
ИИ выполняет месяцы работы инженеров всего за ночь: Nvidia рассказала, как ускорила проектирование чипов
Nvidia вывела из беты динамический генератор кадров и режим MFG 6X в DLSS 4.5
Sandisk намерена начать опытный выпуск передовой памяти HBF до конца года
За первые пять лет ИИ-бума спрос на память вырастет в 625 раз, как считает глава Dell
Теги: nvidia, amd, гарантия, статистика, финансы
nvidia, amd, гарантия, статистика, финансы
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
«Алиса AI» предложит помощь в подготовке к школьным экзаменам 11 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 6 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.