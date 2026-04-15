За последние десять дней акции Nvidia взлетели в цене на 18 %

Сезон квартальных отчётов открыт, и хотя сама Nvidia о результатах деятельности в уходящем квартале отчитается только в мае, статистика других участников рынка оказывает заметное влияние на динамику курса её акций. За последние 10 дней они подорожали на 18 %, в прошлый раз подобный затяжной подъём котировок наблюдался лишь в 2023 году.

На нынешних отметках акциям Nvidia не хватает роста на 8 %, чтобы добраться до исторического пика, который наблюдался в октябре прошлого года. По итогам торгов во вторник они подорожали на 3,8 %, а всего за предыдущие десять дней их курс вырос на 18 %, как поясняет CNBC. Отчасти катализатором роста в последние дни стало опровержение слухов о намерениях Nvidia купить кого-то из крупных производителей ПК типа Dell или HP Inc. Во вторник компания также представила семейство ИИ-моделей Ising с открытым исходным кодом, что не совсем характерно для неё.

С момента предыдущего квартального отчёта Nvidia известно, что серверный сегмент сейчас определяет 88 % всей её выручки, и на этом направлении она выросла на 75 % в годовом сравнении. В марте глава и основатель компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что она располагает заказами на более чем $1 трлн, которые будет обслуживать до конца 2027 года. Помимо новых ускорителей семейства Vera Rubin, спросом продолжают пользоваться и ускорители предыдущего поколения Blackwell.

По мнению аналитиков Creative Strategies, дефицит вычислительных ресурсов определяет главенствующую роль Nvidia в развитии современной ИИ-отрасли. Облачные гиганты продолжают вливать сотни миллиардов долларов США в развитие вычислительной инфраструктуры, только американский сегмент собирается направить на эти нужды $650 млрд в текущем году.