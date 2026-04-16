«Посмотрите, с чего начинали Elder Scrolls и Fallout»: Тодд Говард встал на защиту Starfield

Вышедшая в 2023 году космическая ролевая игра Starfield оказалась одним из самых противоречивых крупных релизов от Bethesda Game Studios, однако, по мнению руководства студии, это нормально.

Глава и творческий руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард (Todd Howard) в интервью GamesRadar заявил, что на заре знаковых франшиз Bethesda имела место похожая ситуация. Первые The Elder Scrolls и Fallout тоже оценили не все.

«Посмотрите, с чего начинали [The] Elder Scrolls и Fallout. Можете заметить некоторое сходство. Любящую аудиторию они нашли потом», — заявил Говард в ответ на замечание, что Starfield получилась более противоречивой, чем Skyrim.

Говард в очередной раз подтвердил, что Starfield и Fallout 76 — первая мультиплеерная игра Bethesda — с творческой точки зрения отличаются от предыдущих релизов Bethesda Game Studios, но это было сделано намеренно.

«Когда вы долгое время (в моём случае 20 лет) занимаетесь одним и тем же, то хотите попробовать что-то новое и извлечь из этого уроки. У нас есть идеи, которые мы надеемся воплотить в жизнь», — поделился Говард.

По словам Говарда, Bethesda Game Studios повезло, что Starfield и Fallout 76 «в целом нашли огромную аудиторию, которая позволяет нам продолжать с ними работать», хоть они «немного и отклонились» от стандартного курса.

Starfield вышла в сентябре 2023 года на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а 7 апреля добралась до PS5 (без особого ажиотажа). Похоже, игра готовится к релизу на Nintendo Switch 2 — версия получила возрастной рейтинг на Тайване.