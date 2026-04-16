«Посмотрите, с чего начинали Elder Scrolls и Fallout»: Тодд Говард встал на защиту Starfield

Вышедшая в 2023 году космическая ролевая игра Starfield оказалась одним из самых противоречивых крупных релизов от Bethesda Game Studios, однако, по мнению руководства студии, это нормально.

Источник изображения: Steam (heavymetalbeard)

Глава и творческий руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард (Todd Howard) в интервью GamesRadar заявил, что на заре знаковых франшиз Bethesda имела место похожая ситуация. Первые The Elder Scrolls и Fallout тоже оценили не все.

«Посмотрите, с чего начинали [The] Elder Scrolls и Fallout. Можете заметить некоторое сходство. Любящую аудиторию они нашли потом», — заявил Говард в ответ на замечание, что Starfield получилась более противоречивой, чем Skyrim.

Источник изображения: Steam (Jawa)

Говард в очередной раз подтвердил, что Starfield и Fallout 76 — первая мультиплеерная игра Bethesda — с творческой точки зрения отличаются от предыдущих релизов Bethesda Game Studios, но это было сделано намеренно.

«Когда вы долгое время (в моём случае 20 лет) занимаетесь одним и тем же, то хотите попробовать что-то новое и извлечь из этого уроки. У нас есть идеи, которые мы надеемся воплотить в жизнь», — поделился Говард.

Источник изображения: Bethesda Softworks

По словам Говарда, Bethesda Game Studios повезло, что Starfield и Fallout 76 «в целом нашли огромную аудиторию, которая позволяет нам продолжать с ними работать», хоть они «немного и отклонились» от стандартного курса.

Starfield вышла в сентябре 2023 года на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а 7 апреля добралась до PS5 (без особого ажиотажа). Похоже, игра готовится к релизу на Nintendo Switch 2 — версия получила возрастной рейтинг на Тайване.

Аналитики: спустя два с половиной года Starfield на PS5 оказалась почти никому не нужна
Starfield вышла на PS5 в неиграбельном виде, но Bethesda пообещала всё исправить
Пользователи Steam оценили новое дополнение Terran Armada выше самой Starfield
Призыв существ, талисманы и новое эпическое оружие: для Titan Quest 2 вышло крупное обновление
Хоррор-шутер Industria 2 перенесли на 29 апреля — создатели пообещали как следует поработать в ближайшие две недели
Поездка затягивается: уютный симулятор путешествий в доме на колёсах Outbound не выйдет 23 апреля
Теги: starfield, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Власти Китая планируют запретить поставки в США оборудования для производства солнечных панелей
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности 6 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 5 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.