Аналитики: спустя два с половиной года Starfield на PS5 оказалась почти никому не нужна

Несмотря на более чем два с половиной года ожиданий, владельцы PS5, похоже, не выстраиваются в очередь за космической ролевой игрой Starfield от издательства Bethesda Softworks и разработчиков из Bethesda Game Studios.

По данным аналитического агентства Alinea Analytics, пользователи встретили Starfield на новой целевой платформе прохладно — продажи версии для PS5 за первую неделю с релиза достигли лишь 140 тысяч копий.

Таким образом, Starfield на старте для PS5 продалась хуже, чем ряд других игр, выпущенных Xbox на консоли Sony: The Outer Worlds 2 (160 тысяч копий), Microsoft Flight Simulator 2024 (245 тысяч) и Ninja Gaiden 4 (257 тысяч).

Глава отдела рыночной аналитики Alinea Analytics Рис Эллиотт (Rhys Elliott) считает, что результаты Starfield на PS5 бросают тень на стратегию Microsoft по отложенному выпуску своих игр на консолях конкурентов.

Кроме того, часть продаж Starfield «съело» включение в Game Pass. По подписке игру опробовало больше 8 млн человек, тогда как продажи на Xbox составили лишь 1 млн копий. Ещё 3,7 млн единиц якобы были приобретены пользователями Steam.

«Наши данные указывают, что Crimson Desert <...> обгонит Starfield по продажам к концу года. Иронично, что, если бы Starfield вышла на PS5 сразу и обошла стороной Game Pass на Xbox и PC, всё было бы иначе», — добавил Эллиотт.

Starfield дебютировала в сентябре 2023 года на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и в подписке Game Pass, а 7 апреля добралась до PS5. На консоли Sony игра вышла в плохом техническом состоянии, но Bethesda уже пообещала всё исправить.