Сегодня 17 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Аналитики: спустя два с половиной года S...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Аналитики: спустя два с половиной года Starfield на PS5 оказалась почти никому не нужна

Несмотря на более чем два с половиной года ожиданий, владельцы PS5, похоже, не выстраиваются в очередь за космической ролевой игрой Starfield от издательства Bethesda Softworks и разработчиков из Bethesda Game Studios.

Источник изображения: Steam (kamanas)

По данным аналитического агентства Alinea Analytics, пользователи встретили Starfield на новой целевой платформе прохладно — продажи версии для PS5 за первую неделю с релиза достигли лишь 140 тысяч копий.

Таким образом, Starfield на старте для PS5 продалась хуже, чем ряд других игр, выпущенных Xbox на консоли Sony: The Outer Worlds 2 (160 тысяч копий), Microsoft Flight Simulator 2024 (245 тысяч) и Ninja Gaiden 4 (257 тысяч).

Источник изображения: Alinea Analytics

Глава отдела рыночной аналитики Alinea Analytics Рис Эллиотт (Rhys Elliott) считает, что результаты Starfield на PS5 бросают тень на стратегию Microsoft по отложенному выпуску своих игр на консолях конкурентов.

Кроме того, часть продаж Starfield «съело» включение в Game Pass. По подписке игру опробовало больше 8 млн человек, тогда как продажи на Xbox составили лишь 1 млн копий. Ещё 3,7 млн единиц якобы были приобретены пользователями Steam.

Общая выручка Starfield на всех платформах превысила $300 млн (источник изображения: Steam)

«Наши данные указывают, что Crimson Desert <...> обгонит Starfield по продажам к концу года. Иронично, что, если бы Starfield вышла на PS5 сразу и обошла стороной Game Pass на Xbox и PC, всё было бы иначе», — добавил Эллиотт.

Starfield дебютировала в сентябре 2023 года на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и в подписке Game Pass, а 7 апреля добралась до PS5. На консоли Sony игра вышла в плохом техническом состоянии, но Bethesda уже пообещала всё исправить.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: starfield, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра, продажи игр
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
