Несмотря на конфликт, Белый дом ведёт переговоры с Anthropic о доступе к мощному ИИ Claude Mythos

Администрация Дональда Трампа (Donald Trump) начала переговоры с компанией Anthropic о доступе к её новой большой языковой модели Claude Mythos Preview для нужд федерального правительства. Обсуждение развернулось на фоне продолжающихся попыток Пентагона внести компанию в чёрный список неблагонадёжных поставщиков.

Как стало известно Axios, Белый дом и представители Anthropic уже согласовывают условия, при которых государственные агентства смогут использовать технологию в ближайшие недели. Управление по управлению и бюджету уже уведомило заинтересованные ведомства о том, что «вопрос изучается», хотя официальный запрет для структур, работающих с военными, остаётся в силе.

Напомним, ключевые разногласия сосредоточены вокруг Министерства обороны, которое требует права на использование ИИ в законных целях. Anthropic отказывается предоставлять такие возможности, опасаясь применения своих технологий для массовой слежки или создания автономного оружия.

В то же время гражданские ведомства США, такие как Министерство энергетики и Министерство финансов, заинтересованы в использовании Mythos для выявления уязвимостей в энергосетях и банковской системе перед лицом внешних киберугроз, и споры между Anthropic и Пентагоном не являются для них препятствием. При этом некоторые чиновники признают, что, несмотря на личные симпатии к позиции Пентагона, инструменты Anthropic являются лучшими в классе для обеспечения национальной безопасности.

На текущий момент компания ограничила доступ к модели Mythos узким кругом организаций, чтобы те могли оценить все её чрезвычайно мощные возможности, связанные с противодействием киберугрозам.