Похоже, OnePlus всё же уходит из Европы — на это намекает увольнение десятков ключевых сотрудников

Компания OnePlus подтвердила изменения в своей региональной политике после увольнения за последнюю неделю нескольких высокопоставленных сотрудников в ЕС и Великобритании на фоне слухов о закрытии бизнеса OnePlus в этом регионе. «OnePlus Europe пересматривает свою региональную дорожную карту и продуктовую стратегию. Вся послепродажная поддержка пользователей, обновления ПО и обязательства по правам полностью гарантированы», — сообщила компания.

OnePlus стала настоящим феноменом после выхода на рынок. Несмотря на не слишком впечатляющий старт, компания сразу же произвела фурор своей системой приглашений, но, что более важно, предложением высококлассных характеристик по весьма доступной цене, не превышающей половину стоимости флагманских моделей Samsung или LG на тот момент.

В последние несколько месяцев OnePlus стала объектом различных слухов и предположений о вероятном уходе с определённых рынков. Эти сообщения появились одновременно с информацией о том, что OPPO работает над возвращением дочернего бренда OnePlus, Realme, в свою структуру. Между тем, недавние события, похоже, подтверждают, что OnePlus действительно сворачивает свой бизнес на ключевых рынках, включая Великобританию и Европу.

Последнее время поступают сообщения о серии увольнений ключевых сотрудников из офисов OnePlus в ЕС и Великобритании. Похоже, что компания проводит масштабную реструктуризацию. Известно о нескольких десятках сотрудников OnePlus, сообщивших о своём уходе. Наиболее заметным стало увольнение регионального менеджера по Великобритании и Испании Сербана Чископа (Serban Chiscop), который проработал в компании почти десять лет.

Ещё одним знаковым событием стал недавний перевод в OPPO старшего глобального PR-менеджера OnePlus Джеймса Патерсона (James Paterson) после шести лет работы в компании. Это произошло на фоне ухода генерального директора OnePlus India Робина Лю (Robin Liu), после чего OnePlus отказалась от своего представительства в Индии, сосредоточившись исключительно на онлайн-продажах.

Такая тщательно продуманная формулировка лишь подтверждает слухи об уходе компании с рынков ЕС и Великобритании.

Уволившиеся сотрудники отказались делиться какими-либо подробностями, сославшись на юридические ограничения. По словам одного из них, «почти вся команда из ЕС покинула компанию на прошлой неделе». Другие явные признаки ухода OnePlus из Европы подтверждаются отсутствием активности в социальных сетях в течение нескольких последних месяцев. В частности, аккаунт OnePlus Europe в соцсети X не публиковал ничего с июля прошлого года.