Сегодня 20 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Командир лунной миссии Artemis II опубли...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Командир лунной миссии Artemis II опубликовал потрясающее видео «заката Земли», снятое на iPhone

Астронавт NASA Рид Уайзман (Reid Wiseman), командир недавней миссии Artemis II вокруг Луны, опубликовал видео, снятое с 8-кратным зумом на смартфон iPhone 17 Pro Max, которое демонстрирует «закат Земли» — заход Земли за Луну. «Только один шанс в этой жизни…», — прокомментировал этот ролик Уайзман в соцсети X.

Источник изображения: NASA

«Как наблюдать закат на пляже с самого необычного места во Вселенной, я не смог устоять перед соблазном снять видео заката на мобильный телефон. Вы можете услышать щелчок затвора Nikon, пока @Astro_Christina работает в режиме брекетинга из трёх кадров и делает эти снимки», — написал астронавт 19 апреля 2026 г.

По его словам, он едва мог разглядеть Луну через иллюминатор стыковочного люка, но iPhone идеально подходил по размеру, чтобы запечатлеть этот вид. Он опубликовал именно такое необрезанное, неотредактированное видео с 8-кратным зумом — оно, по его мнению, максимально точно передаёт то, что человек видит невооружённым глазом в иллюминаторе.

Команда астронавтов NASA уже предоставила Apple множество фотографий и видеоматериалов, но этот сюжет, пожалуй, самый впечатляющий.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: artemis 2, лунная миссия, закат, земля, видео
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
