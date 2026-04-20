Командир лунной миссии Artemis II опубликовал потрясающее видео «заката Земли», снятое на iPhone

Астронавт NASA Рид Уайзман (Reid Wiseman), командир недавней миссии Artemis II вокруг Луны, опубликовал видео, снятое с 8-кратным зумом на смартфон iPhone 17 Pro Max, которое демонстрирует «закат Земли» — заход Земли за Луну. «Только один шанс в этой жизни…», — прокомментировал этот ролик Уайзман в соцсети X.

«Как наблюдать закат на пляже с самого необычного места во Вселенной, я не смог устоять перед соблазном снять видео заката на мобильный телефон. Вы можете услышать щелчок затвора Nikon, пока @Astro_Christina работает в режиме брекетинга из трёх кадров и делает эти снимки», — написал астронавт 19 апреля 2026 г.

По его словам, он едва мог разглядеть Луну через иллюминатор стыковочного люка, но iPhone идеально подходил по размеру, чтобы запечатлеть этот вид. Он опубликовал именно такое необрезанное, неотредактированное видео с 8-кратным зумом — оно, по его мнению, максимально точно передаёт то, что человек видит невооружённым глазом в иллюминаторе.

Команда астронавтов NASA уже предоставила Apple множество фотографий и видеоматериалов, но этот сюжет, пожалуй, самый впечатляющий.