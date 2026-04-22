Meta✴ ответит в суде за попустительство мошеннической рекламе в Facebook✴ и Instagram✴

Некоммерческая организация «Федерация потребителей Америки» (CFA) подала коллективный иск против Meta✴, в котором обвинила компанию в ведении пользователей в заблуждение и неспособности защитить их от мошеннической рекламы в Facebook✴ и Instagram✴.

В иске CFA утверждается, что Meta✴ нарушила законы о защите прав потребителей в Вашингтоне (округ Колумбия), вводя в заблуждение пользователей Facebook✴ и Instagram✴ относительно мошенничества в своих приложениях, и что компания «гналась за прибылью, а не за защитой своих пользователей».

В подтверждение обвинений организация привела многочисленные примеры предполагаемой мошеннической рекламы, обнаруженной в рекламной библиотеке Meta✴, которая представляет собой известные мошеннические схемы, включая объявления, рекламирующие «бесплатный государственный iPhone», а также объявления, предлагающие чеки на $1400 тем, кто родился в определённые годы. По данным CFA, во многих объявлениях размещаются видеоролики, созданные с использованием искусственного интеллекта.

«Meta✴ утверждает, что делает всё возможное для борьбы с мошеннической рекламой на своих платформах. Но в действительности компания сознательно предпринимает шаги и принимает политику, которая увеличивает её прибыль за счёт безопасности и благополучия пользователей», — говорится в иске CFA. Организация отметила, что вместо того, чтобы запрещать рекламодателей, которых компания сама определила как представляющих высокий риск для своих пользователей, Meta✴ просто взимает с них более высокую плату. «Парадоксальный результат заключается в том, что чем рискованнее рекламодатель, тем больше денег зарабатывает Meta✴», — подчеркнула CFA.

Комментируя предъявленные CFA обвинения, представитель Meta✴ заявил, что они «искажают реальность нашей работы, и мы будем бороться с ними»: «Мы активно боремся с мошенничеством на всех наших платформах, чтобы защитить людей и бизнес — только в прошлом году мы удалили более 159 млн мошеннических объявлений, 92 % из которых были сняты до того, как кто-либо сообщил о них, и заблокировали 10,9 млн аккаунтов в Facebook✴ и Instagram✴, связанных с преступными мошенническими центрами. Мы боремся с мошенничеством, потому что оно вредит бизнесу — люди не хотят его, рекламодатели не хотят его, и мы тоже».

Рекламная практика Meta✴ находится в центре внимания общественности с прошлого года, когда агентство Reuters сообщило о внутренних документах компании, указывающих на то, что она зарабатывает миллиарды долларов на рекламе, продвигающей мошеннические схемы и запрещённые товары. В одном из документов Meta✴ за 2024 год оценивалось, что компания получила 10,1 % своей выручки в том году — около $16 млрд — от рекламы, которая на самом деле являлась мошенничеством или содержала другой запрещённый контент.

CFA добивается возмещения убытков и возврата незаконно полученной прибыли от Meta✴, а также проведения бизнес-реформ, включая дополнительные меры для борьбы с неоднократными нарушителями и тщательную проверку рекламы, обещающей, например, бесплатные государственные программы, которых не существует, прежде чем она будет показана потребителям.