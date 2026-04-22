Современный мир, переработанные миссии по слежке и стремительные бои: журналисты рассекретили новые детали Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Издание Insider Gaming в серии эксклюзивных материалов рассекретило новые подробности Assassin’s Creed Black Flag Resynced — окружённого слухами ремейка пиратского экшена с открытым миром Assassin’s Creed IV: Black Flag от Ubisoft.

Вопреки прошлогоднему отчёту французского издания Jeux Vidéo Magazine, секции в современном мире из Assassin’s Creed Black Flag Resynced всё-таки не вырезали, а, по данным Insider Gaming, переработали и снабдили новым контентом.

«Современный мир изменился. <...> Секции в наши дни в Black Flag Resynced будут включать новые моменты с акцентом на внутренней борьбе Эдварда», — скажут в Ubisoft на завтрашней презентации ремейка.

Боевую систему в Resynced якобы сделали более стремительной по сравнению с Black Flag. Игроки смогут парировать врагов, выполнять цепочки добиваний (до четырёх целей), использовать стены, уступы и разрушаемые объекты в свою пользу.

Кроме того, в Black Flag Resynced переосмыслили миссии по слежке и подслушиванию. Теперь обнаружение не ведёт к мгновенному провалу — вместо этого цель реагирует на героя, и пользователю нужно соответствующим образом адаптироваться.

Ранее сообщалось, что Assassin’s Creed Black Flag Resynced будет «чисто сюжетным приключением» и сосредоточится на истории Эдварда Кенуэя. Другими словами, никаких дополнений и мультиплеерного режима.

Официальная презентация Assassin’s Creed Black Flag Resynced пройдёт 23 апреля (начало в 19:00 по Москве), но кадры из анонсирующего трейлера уже попали в открытый доступ. По слухам, игра выйдет 9 июля.