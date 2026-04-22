Google начала рекламировать поумневшую Apple Siri — в её основу ляжет ИИ Gemini

Сегодня на открытии конференции Google Cloud Next ’26 генеральный директор Google Cloud Томас Куриан (Thomas Kurian) выступил с речью, в которой рассказал о грядущем обновлении цифрового помощника Siri от Apple.

«Ранее в этом году мы объявили о масштабном партнёрстве с одним из самых известных мировых брендов, которое позволит пользователям по всему миру воспользоваться преимуществами наших технологий. Мы сотрудничаем с Apple как с предпочтительным поставщиком облачных услуг для разработки следующего поколения моделей Apple Foundation на основе технологии Gemini. Эти модели помогут реализовать будущие функции Apple Intelligence, в том числе более персонализированную Siri, которая появится позже в этом году», — заявил Куриан.

Apple до сих пор не уточнила, когда именно выйдет новая версия Siri, однако рынок ожидает, что первые функции Apple Intelligence и Siri на базе Gemini станут важной частью будущей операционной системы iOS 27. Новые программные продукты Apple выпустит этой осенью.

Google впервые подтвердила сделку с Apple в совместном заявлении, опубликованном 12 января. Предполагается, что Apple представит первые результаты нового партнёрства на конференции WWDC 2026, которая пройдет 8 июня. От компании ожидают более функциональную версию Siri, о которой впервые было объявлено ещё на конференции WWDC 2024 и которая должна была выйти в составе iOS 18. Однако новый цифровой помощник появится только в iOS 27. В прошлом году Apple сменила нумерацию версий iOS, использовав iOS 26 вместо iOS 19. Разработчики и участники публичного бета-тестирования смогут опробовать новые функции в июне и июле, а официальный релиз состоится в сентябре, пишет 9to5Mac.

По слухам, новая версия Siri будет включать в себя отдельное приложение Siri, постоянные журналы чатов и более традиционный интерфейс, похожий на чат-бот. Siri также сможет выполнять несколько действий в рамках одной команды.