Apple выпустила внеплановые обновления iOS 26.4.2 и iPadOS 26.4.2, устранив уязвимость хранения удалённых уведомлений

Apple выпустила внеплановые обновления iOS 26.4.2 и iOS 18.7.8 для iPhone и iPad, устранив уязвимость CVE-2026-28950 в службе уведомлений: удалённые уведомления неожиданно оставались в памяти устройства. Обновления вышли 22 апреля вне штатного цикла — вскоре после публикации о том, что ФБР извлекло переписку мессенджера Signal с iPhone подозреваемой именно через хранилище уведомлений Apple.

Уязвимость затрагивала службу уведомлений iOS и iPadOS. Компания устранила проблему с помощью улучшенного механизма скрытия данных, однако не раскрыла ни технических подробностей о том, как долго данные уведомлений хранились, ни того, как их можно было восстановить. Экстренное обновление вышло после того, как ФБР восстановило копии входящих сообщений Signal со смартфона подозреваемой Линетт Шарп (Lynette Sharp), хотя само приложение было удалено с устройства.

Согласно записям судебного процесса, опубликованным сторонниками обвиняемой, переписка поступила не из зашифрованного хранилища Signal, а из системы уведомлений iPhone. «Сообщения были восстановлены с телефона Шарп через внутреннее хранилище уведомлений Apple — Signal был удалён, однако входящие уведомления сохранились во внутренней памяти», — говорится в этих записях.

Apple не прокомментировала связь обновления с этим делом и не сообщила ни о том, использовалась ли уязвимость в реальных атаках, ни о том, почему выпуск обновления не вошёл в штатный цикл. Бюллетень компании не ссылается на случай с Шарп, однако описание в нём совпадает с тем, о чём сообщила сторона защиты.