Apple выпустила внеплановые обновления iOS 26.4.2 и iPadOS 26.4.2, устранив уязвимость хранения удалённых уведомлений

Apple выпустила внеплановые обновления iOS 26.4.2 и iOS 18.7.8 для iPhone и iPad, устранив уязвимость CVE-2026-28950 в службе уведомлений: удалённые уведомления неожиданно оставались в памяти устройства. Обновления вышли 22 апреля вне штатного цикла — вскоре после публикации о том, что ФБР извлекло переписку мессенджера Signal с iPhone подозреваемой именно через хранилище уведомлений Apple.

Источник изображения: Yingchih / unsplash.com

Уязвимость затрагивала службу уведомлений iOS и iPadOS. Компания устранила проблему с помощью улучшенного механизма скрытия данных, однако не раскрыла ни технических подробностей о том, как долго данные уведомлений хранились, ни того, как их можно было восстановить. Экстренное обновление вышло после того, как ФБР восстановило копии входящих сообщений Signal со смартфона подозреваемой Линетт Шарп (Lynette Sharp), хотя само приложение было удалено с устройства.

Согласно записям судебного процесса, опубликованным сторонниками обвиняемой, переписка поступила не из зашифрованного хранилища Signal, а из системы уведомлений iPhone. «Сообщения были восстановлены с телефона Шарп через внутреннее хранилище уведомлений Apple — Signal был удалён, однако входящие уведомления сохранились во внутренней памяти», — говорится в этих записях.

Apple не прокомментировала связь обновления с этим делом и не сообщила ни о том, использовалась ли уязвимость в реальных атаках, ни о том, почему выпуск обновления не вошёл в штатный цикл. Бюллетень компании не ссылается на случай с Шарп, однако описание в нём совпадает с тем, о чём сообщила сторона защиты.

Материалы по теме
Хакеры легко извлекли из электромобиля BYD Seal полную историю поездок — от китайского завода до авторазборки в Польше
Переработанная функция Windows Recall всё ещё не отвечает требованиям безопасности
ФБР научилось читать удалённые сообщения в Signal
Microsoft объявила о партнёрстве между Xbox и Discord, но скрыла детали
«Google Карты» скоро получат мощную порцию искусственного интеллекта
Разработчики приложения Telega пожаловались на Apple в ФАС
Теги: apple, apple iphone, ios, конфиденциальность, фбр
РКН лишил лицензий почти 2000 операторов связи
Дата-центры приносят экономике больше вреда, чем пользы — страдают экология и здоровье людей
Вампирская ролевая игра The Blood of Dawnwalker от ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 скоро выйдет из тени и получит дату релиза
В Китае с размахом вернули к жизни технологии стабилизации энергосетей вековой давности
Россияне купили рекордное число роутеров — особенно популярны модели с расширенными настройками
Apple выпустила внеплановые обновления iOS 26.4.2 и iPadOS 26.4.2, устранив уязвимость хранения удалённых уведомлений 2 ч.
Microsoft объявила о партнёрстве между Xbox и Discord, но скрыла детали 9 ч.
Google начала рекламировать поумневшую Apple Siri — в её основу ляжет ИИ Gemini 9 ч.
Tides of Tomorrow уже в продаже: асинхронное приключение от авторов Road 96, где игрок расплачивается за ошибки своих предшественников 9 ч.
Tencent и Alibaba готовы инвестировать в DeepSeek — стартап уже оценивается в более чем $20 млрд 11 ч.
В Steam и на консолях стартовала закрытая «бета» амбициозного ролевого боевика The Expanse: Osiris Reborn в духе Mass Effect — 35 минут геймплея 13 ч.
Первая за 25 лет новая игра о приключениях разумного дельфина Экко войдёт в сборник Ecco the Dolphin: Complete — подробности «правильного ремастера» 13 ч.
«Google Карты» скоро получат мощную порцию искусственного интеллекта 15 ч.
Паранормальный экшен Control теперь доступен на iPhone и iPad — с переработанным управлением и не только 15 ч.
В популярном ИИ-протоколе нашли критическую уязвимость — отвечающая за него Anthropic ничего исправлять не будет 15 ч.
JEDEC анонсировала LPDDR6 с плотностью до 512 Гбайт и два новых стандарта SOCAMM2 и PIM для ЦОД 31 мин.
SK hynix смогла по итогам первого квартала утроить выручку и увеличить операционную прибыль в пять раз 2 ч.
Для обучения и инференса — Google анонсировала ИИ-ускорители TPU 8t и TPU 8i 6 ч.
Новая статья: Да воссияет кремний 7 ч.
Новый великий космический телескоп NASA «Роман» прошёл основные испытания — до запуска меньше пяти месяцев 10 ч.
BMW представила флагманскую «семёрку» на платформе Neue Klasse — спорный стиль, много экранов и «скрытые технологии» 11 ч.
Google представила пару ИИ-чипов TPU 8 с упором на эффективность и комплексный ИИ-сервис Workspace Intelligence 11 ч.
Начались продажи флагманского процессора Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition с двойным 3D V-Cache за $899 11 ч.
Meta подала заявку на расширение кампуса в Эль-Пасо и анонсировала 28-й по счёту дата-центр в США — в Талсе 12 ч.
Стартап Миры Мурати закупил у Google мощности для обучения ИИ на несколько миллиардов 15 ч.