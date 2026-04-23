Популярность Galaxy S26 не спасёт мобильное подразделение Samsung от больших убытков в этом году

Производители смартфонов вынуждены повышать цены на свои продукты или сокращать прибыль из-за дефицита чипов оперативной памяти. Проблемы добрались и до Samsung. Мобильное подразделение компании бьёт тревогу, предупреждая о возможных убытках по итогам года.
По данным издания Money Today, ссылающегося на отраслевые источники, глава мобильного подразделения Samsung Тэ Мун Ро (Tae-moon Roh) предупредил руководство компании, что подразделение может понести убытки по итогам года. Это стало бы крайне неприятным известием для мобильного бизнеса компании и, по всей видимости, привело бы к его первым в истории годовым убыткам. В том же отчёте говорится, что подразделение Samsung, занимающееся производством памяти, напротив, ожидает рекордно высокую прибыль.
Издание также приводит отрезвляющую статистику: в грядущем процессоре для ИИ Vera от Nvidia будет использоваться 1,5 Тбайт оперативной памяти LPDDR5X, а в суперкомпьютере Vera Rubin NVL72 — 36 таких процессоров Vera.
«Учитывая, что в Galaxy S26 Ultra обычно установлено 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X, один суперкомпьютер с искусственным интеллектом потребляет столько же памяти, сколько 4600 таких смартфонов», — поясняется в статье.
С учётом этого неудивительно, что компании, производящие потребительскую электронику, повышают цены и даже отменяют некоторые релизы, испытывая трудности с поставками оперативной памяти. Ситуация вряд ли улучшится в ближайшее время: по прогнозам Money Today, в этом квартале цены на оперативную память могут дополнительно вырасти более чем на 80 %.
Как пишет Android Authority, новость о возможных годовых убытках мобильного подразделения Samsung появилась на фоне сообщений о том, что подразделение перешло на «аварийный режим управления» из-за роста цен на комплектующие и возможного дефицита. Компания пытается сократить расходы на 30 % и даже перешла на использование авиаперелётов эконом-класса вместо бизнес-класса для своих топ-менеджеров.
Пока мобильному подразделению не помогают даже впечатляющие продажи смартфонов серии Galaxy S26. По данным аналитиков Counterpoint Research, первые продажи новых флагманов Galaxy оказались выше, чем у серии Galaxy S25, а в США и Западной Европе продажи выросли на двузначные проценты.
