BioWare слишком занята, чтобы показывать новую Mass Effect

Исполнительный продюсер BioWare и руководитель разработки новой Mass Effect Майкл Гембл (Michael Gamble) у себя в микроблоге прокомментировал информационное затишье вокруг игры.

Напомним, BioWare подтвердила планы на новую часть своей научно-фантастической ролевой серии ещё в декабре 2020 года, однако с тех пор следующая Mass Effect удостоилась лишь нескольких тизеров.

В последний раз создатели Mass Effect выходили на связь прошлой осенью на день N7 (7 ноября). Тогда BioWare заверила, что игра всё ещё в разработке, и навела фанатов на след новой иллюстрации с изображением гражданской войны кроганов.

На просьбу заждавшегося новостей пользователя соцсети X предоставить сообществу Mass Effect новую «одержимость» (то есть какой-либо контент по следующей игре), Гембл ответил отрицательно.

«Слишком заняты работой. Нет времени на тизеры», — отрезал Гембл. Другими словами, команда следующей Mass Effect сосредоточена на самой игре и не может себе позволить выделить ресурсы на создание рекламных материалов.

Новая Mass Effect создаётся основной командой BioWare под руководством ветеранов оригинальной трилогии. Ранее сообщалось, что игра предложит фотореалистичную графику и знакомый по первым трём частям взрослый тон.

По слухам, в новой Mass Effect откажутся от открытого мира Mass Effect: Andromeda и вернутся к классическому линейному формату. Предполагается, что игра далека от релиза — прошлой зимой проект всё ещё находился в предпроизводстве.