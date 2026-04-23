Первое сюжетное дополнение к Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 даст почувствовать себя шерифом вампиров — трейлер и дата выхода Loose Cannon

Издательство Paradox Interactive и разработчики из британской студии The Chinese Room сообщили дату выхода сюжетного дополнения Loose Cannon к вампирскому ролевому экшену Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2.

Источник изображения: Steam (Arthurio Nevermore)

Напомним, аддон Loose Cannon (наряду с The Flower & the Flame) был анонсирован в преддверии выхода Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 на замену возмутившего фанатов Shadows & Silk. Релиз ожидался во втором квартале 2026 года.

Как стало известно, Loose Cannon поступит в продажу уже на следующей неделе, 27 апреля, для всех целевых платформ Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Анонс сопровождался насыщенным геймплейным трейлером.

Стоимость Loose Cannon по отдельности не уточняется, однако расширение является частью сезонного пропуска (2139 рублей в российском Steam) и премиального издания основной игры (5479 рублей).

Loose Cannon позиционируется как самостоятельное дополнение о приключениях шерифа клана Бруха по имени Бенни Малдун. Он безжалостен, вспыльчив и убеждён, что единственное право — силы, потому вершит правосудие оружием и кулаками.

Обещают четыре квеста, возможность узнать, как Бенни жил до появления в Сиэтле и стал таким, какой он есть, преимущественно огнестрельный боевой геймплей, переосмысление знакомых локаций и новые косметические предметы.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 вышла на PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Аддон The Flower & the Flame увидит свет до конца июня. Также планируется летнее обновление (фоторежим, режим «Нуар» и не только).

https://images.ctfassets.net/u73tyf0fa8v1/2hpYzsHkppjE73HRcUUWmS/dfba7523eb14a4a2b811111736525c77/updateds.webp?w=3840&q=75 Обновлённый план развития игры на 2026 год (источник изображения: Paradox Interactive)

Теги: vampire: the masquerade — bloodlines 2, the chinese room, paradox interactive, ролевой экшен
