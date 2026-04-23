Совсем без Call of Duty подписчиков Game Pass в 2026 году не оставят

Новые игры Call of Duty теперь будут попадать в Game Pass с изрядной задержкой, однако совсем без популярных военных шутеров от Activision компания Xbox подписчиков своего сервиса в 2026 году не оставит.

Как сообщил портал PC Gamer со ссылкой на своего информатора в Activision, Xbox планирует добавить в каталог Game Pass ещё больше старых игр Call of Duty на протяжении оставшейся части 2026 года.

За два с половиной года, прошедшие с покупки Activision Blizzard, Microsoft пополнила библиотеку Game Pass всего шестью играми серии: WWII, Black Ops 6, Black Ops 7, Modern Warfare (2019), Modern Warfare 2 (2022) и Modern Warfare 3 (2023).

При этом целых 16 релизов во франшизе до сих пор остаются за бортом Game Pass:

Несмотря на возраст, многие из перечисленных игр Call of Duty до сих пор продаются на ПК и консолях за $30−$60, а некоторые (например, Call of Duty 2: Big Red One и Call of Duty 3) в своё время до PC так и не добрались.

Новые флагманские Call of Duty продолжат появляться в Game Pass Ultimate и PC Game Pass, но не в день релиза, а с годовой задержкой. При этом выведение из каталога сервиса уже добавленных Call of Duty не планируется.

Изменение позволило Microsoft снизить стоимость Game Pass Ultimate (с $30 до $23) и PC Game Pass (с $16,5 до $14). Корректировка стала первым важным шагом Аши Шармы (Asha Sharma) на посту гендиректора Microsoft Gaming.