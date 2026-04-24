Meta✴ расширила родительский контроль на ИИ-чат-бот — родители увидят темы бесед подростков за неделю

Meta✴ откроет родителям доступ к темам, которые их дети-подростки обсуждают с ИИ-чат-ботом компании. Новая вкладка Insights в инструментах родительского контроля Facebook✴, Messenger и Instagram✴ покажет родителям темы разговоров их детей за последние семь дней. На старте функция заработает в пяти странах.

Meta✴ уже уведомляет родителей, когда подростки затрагивают в Instagram✴ темы суицида или членовредительства. Теперь компания расширяет контроль на общение с Meta✴ AI. Родители, подключившие наблюдение за детьми в Facebook✴, Messenger или Instagram✴, увидят в новой вкладке Insights опцию Their AI interactions — перечень тем, которые подросток обсуждал с ИИ-чат-ботом за последние семь дней.

Темы разбиты на крупные категории — учёба, развлечения, образ жизни, путешествия, тексты, здоровье и благополучие, — а внутри каждой выделены подтемы, сообщает Meta✴. В категорию «образ жизни» входят мода, еда и праздники, в «здоровье и благополучие» — физическое и психическое здоровье ребёнка. Родители могут нажать на основную тему, чтобы увидеть подробности.

На старте функция доступна родителям, контролирующим аккаунты детей в США, Великобритании, Австралии, Канаде и Бразилии. Широкое распространение функции запланировано на ближайшие недели. По умолчанию Meta✴ присваивает статус подросткового аккаунта всем пользователям младше 16 лет.

Нововведение появляется на фоне серии судебных разбирательств против Meta✴. Компанию обвиняют в создании продуктов, вызывающих зависимость. Гендиректор Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) недавно давал показания по одному из таких дел. В прошлом месяце суд обязал компанию выплатить $375 млн за то, что она не пресекла распространение материалов с сексуальной эксплуатацией детей.

Чтобы сделать ИИ-продукты безопаснее для несовершеннолетних, Meta✴ создала экспертный совет по цифровому благополучию при использовании ИИ (AI Wellbeing Expert Council). Сотрудники Meta✴ будут регулярно встречаться с членами совета, информировать их о новых функциях и собирать обратную связь.