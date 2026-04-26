Из-за протестов рабочих производство чипов Samsung моментально упало на 58 %

Выпуск микросхем на предприятиях Samsung Electronics в Южной Корее резко сократился в ночь на пятницу из-за массовой забастовки сотрудников, основным требованием которых стало повышение заработной платы. События развернулись на заводском комплексе в городе Пхёнтхэк к югу от Сеула.

По сообщению Reuters, выпуск чипов для контрактного производства (foundry) упал на 58 % в ночную смену с 22:00 четверга до 6:00 пятницы по местному времени. Производство чипов памяти сократилось за тот же период на 18 %. Многие работники, принявшие участие в протесте, впоследствии не вышли на ночную смену на южнокорейских производственных площадках компании.

По данным профсоюза, заводы Samsung работают по круглосуточному графику, который разбит на три смены. Отсутствие сотрудников в одной из смен напрямую сказывается на общем объёме выпускаемой продукции. Пропуск ночной смены, вероятно, будет скомпенсирован работой в остальные смены, однако профсоюз зафиксировал конкретные цифры снижения именно за указанный промежуток времени.

Samsung отказалась от комментариев по поводу произошедшего, не подтвердив и не опровергнув приведённые профсоюзом данные. Также пока неизвестно, планируются ли новые акции протеста или переговоры между администрацией и сотрудниками. Долгосрочная забастовка членов профсоюза Samsung в случае отсутствия прогресса по согласованию условий оплаты труда в компании должна начаться 21 мая.

Теги: samsung electronics, микросхемы, забастовка, южная корея, производство микросхем
Яндекс.Метрика

