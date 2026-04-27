Забастовка рабочих Samsung сократит мировой выпуск памяти — в условиях дефицита цены тут же подскочат

«Репетиция» массовой забастовки сотрудников Samsung Electronics, которые не вышли в ночную смену на предприятии в корейском Пхёнтхэке, уже вызвала снижение объёмов выпуска памяти на нём на 18 %. К счастью для потребителей, Samsung выпускает память и на других предприятиях, включая расположенные в Китае, поэтому даже грядущая 18-дневная забастовка в Южной Корее не вызовет сокращения объёмов поставок DRAM на мировом рынке более чем на 3–4 %. И тем не менее, бесследно протест не пройдёт.

По крайней мере, к таким выводам приходят аналитики, на которых ссылается TrendForce. Они же добавляют, что по выпуску NAND мировой рынок в результате забастовки сотрудников Samsung в Южной Корее просядет на 2–3 %. При всей незначительности отклонений, в условиях острой нехватки памяти даже такое сокращение объёмов производства больно ударит по рынку, как отмечают эксперты. Ущерб Samsung от 18-дневной забастовки сотрудников, по мнению представителей профсоюза, достигнет $20 млрд.

Проблема также заключается в необходимости возвращения производства к прежним уровням после длительного простоя, и соответствующий процесс растянется минимум на две или три недели. Нехватка работающего персонала также приведёт к снижению уровня загрузки функционирующего оборудования, и только этот фактор сократит объёмы выпуска памяти на 10–20 %. В любом случае, деятельность профсоюза Samsung приведёт к росту цен на мировом рынке памяти, снижению доверия клиентов к Samsung и перераспределению рынка в пользу конкурирующих SK hynix и Micron Technology.