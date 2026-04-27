Сегодня 29 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Забастовка рабочих Samsung сократит миро...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Забастовка рабочих Samsung сократит мировой выпуск памяти — в условиях дефицита цены тут же подскочат

«Репетиция» массовой забастовки сотрудников Samsung Electronics, которые не вышли в ночную смену на предприятии в корейском Пхёнтхэке, уже вызвала снижение объёмов выпуска памяти на нём на 18 %. К счастью для потребителей, Samsung выпускает память и на других предприятиях, включая расположенные в Китае, поэтому даже грядущая 18-дневная забастовка в Южной Корее не вызовет сокращения объёмов поставок DRAM на мировом рынке более чем на 3–4 %. И тем не менее, бесследно протест не пройдёт.

По крайней мере, к таким выводам приходят аналитики, на которых ссылается TrendForce. Они же добавляют, что по выпуску NAND мировой рынок в результате забастовки сотрудников Samsung в Южной Корее просядет на 2–3 %. При всей незначительности отклонений, в условиях острой нехватки памяти даже такое сокращение объёмов производства больно ударит по рынку, как отмечают эксперты. Ущерб Samsung от 18-дневной забастовки сотрудников, по мнению представителей профсоюза, достигнет $20 млрд.

Проблема также заключается в необходимости возвращения производства к прежним уровням после длительного простоя, и соответствующий процесс растянется минимум на две или три недели. Нехватка работающего персонала также приведёт к снижению уровня загрузки функционирующего оборудования, и только этот фактор сократит объёмы выпуска памяти на 10–20 %. В любом случае, деятельность профсоюза Samsung приведёт к росту цен на мировом рынке памяти, снижению доверия клиентов к Samsung и перераспределению рынка в пользу конкурирующих SK hynix и Micron Technology.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ положил конец циклам на рынке памяти — спрос будет постоянно расти до 2030 года
Из-за протестов рабочих производство чипов Samsung моментально упало на 58 %
40 000 сотрудников Samsung вышли на протест, требуя премии до $400 000 в год
Набирающий силу профсоюз Samsung намерен запустить 18-дневную забастовку в мае
Из-за войны на Ближнем Востоке в дефиците оказалось сырьё для производства печатных плат
Главный обвиняемый по делу о хищении 2-нм технологии у TSMC приговорён к 10 годам лишения свободы
samsung, samsung electronics, забастовка, производство микросхем, дефицит
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ЕС обязал производителей ноутбуков перейти на зарядку через USB Type-C — игровые модели мощностью более 100 Вт стали исключением
Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию
В Китае создали первую в мире топливную ячейку на угле — она даёт электричество без дыма, пара и генераторов
NASA испытало мощнейший в мире электроплазменный ракетный двигатель — для полётов на Марс и дальше
Tesla согласилась передать Маску многострадальные 300 млн акций за работу в 2018 году — сейчас пакет стоит вдвое дороже
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё» 30 мин.
Microsoft встроит ИИ в «Часы» в Windows 11 — и превратит их в приложение для повышения концентрации 2 ч.
«Один из лучших месяцев в истории»: Sony приятно удивила фанатов майской подборкой игр PS Plus 2 ч.
Новый трейлер подтвердил дату выхода Phonopolis — авангардной головоломки от создателей Samorost и Machinarium 3 ч.
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts 4 ч.
Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет 4 ч.
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер 4 ч.
Microsoft опубликовала исходники 86-DOS и PC-DOS 1.00 с дополнительными материалами — распечатки пылились в гараже больше 45 лет 4 ч.
Представлен десктопный ИИ-агент Amazon Quick — он выполняет часовые задачи за минуты 4 ч.
Спустя почти два года пираты всё-таки взломали Denuvo в Black Myth: Wukong — гипервизор не требуется 5 ч.
ИИ ЦОД Project Jupiter для OpenAI запитают от топливных элементов Bloom Energy мощностью 2,45 ГВт 13 мин.
Китайские учёные преуспели в превращении углекислого газа в керосин — к этому подтолкнул иранский кризис 30 мин.
Motorola представила смартфон Moto G87 c Dimensity 6400 и 200-Мп камерой за €399 33 мин.
Ozon разрабатывает собственный WAF 49 мин.
Motorola выпустила глобальную версию Razr 70 Plus со Snapdragon 8s Gen 3, парой 50-Мп камер и батареей на 4500 мА·ч 50 мин.
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше 2 ч.
Мониторы Philips Evnia получили функцию AmbiScape для синхронизации умных светильников с играми 2 ч.
Поставки кремниевых пластин в первом квартале 2026 года выросли на 13 % благодаря буму ИИ 2 ч.
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei 4 ч.
Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами 4 ч.