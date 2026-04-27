Tokyo Electron уволила руководителя из-за слишком тесных связей с китайскими конкурентами

Не самая известная в широких кругах японская компания Tokyo Electron в начале этой неделе поразительно часто замелькала в новостях не только из-за приговора по делу о промышленном шпионаже, который нанёс ущерб TSMC. Её также пришлось избавиться от бывшего руководителя бизнеса в Китае, который оказался связан с местными конкурентами.

Как поясняет Financial Times, речь идёт о Джей Чэне (Jay Chen), который до прошлого года руководили бизнесом Tokyo Electron в Китае. В феврале прошлого года его сместили с поста вице-президента Tokyo Electron и главы двух китайских представительств этой японской компании, поскольку осенью 2024 года руководству японской компании стало известно о связях Чэня с молодыми китайскими производителями оборудования для производства чипов, которые формально могут считаться прямыми конкурентами Tokyo Electron. До сентября прошлого года Чэнь сохранял за собой должность особого советника китайского подразделения Tokyo Electron, пока срок его контракта не истёк.

Материнской компании удалось выяснить, что близкие Чэня имели отношение к инвестиционным структурам, поддерживающим китайских конкурентов Tokyo Electron. В частности, его супруга Такако Охтори (Takako Ohtori) владела пакетом акций компании WST Semiconductor Technology из Сучжоу, которая сперва сотрудничала с японским поставщиком оборудования в сфере его технического обслуживания, но потом начала разрабатывать аналогичное оборудование самостоятельно. Прототипы такого оборудования начали создаваться в 2022 году, оно изначально было ориентировано на способность быстро и без проблем интегрироваться в существующие производственные процессы.

WST также специализировалась на реновации подержанного оборудования, которое после модернизации перепродавала в Китае. По данным Tokyo Electron, компания более не сотрудничает с WST. Одновременно сам Джей Чэнь являлся акционером и одним из основателей Britech Semiconductor Equipment, которая также занимается разработкой оборудования, схожего по назначению с продукцией Tokyo Electron. Жена Чэня также владеет пакетом акций указанной китайской компании. Джей Чэнь начинал свою работу в Intel, прежде чем в 1997 году его наняла Tokyo Electron для представления своих интересов в Китае. Участники рынка признают заслуги Чэня в увеличении присутствия оборудования Tokyo Electron в Китае. По словам представителей этой компании, никаких утечек технической информации из-за связей Чэня с китайскими конкурентами не обнаружено. Формально, Tokyo Electron даже не считает WST своим рыночным соперником.