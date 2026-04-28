Забуксовавшая OpenAI обвалила акции AMD, Oracle и других собратьев по ИИ

Как уже не раз отмечалось, взаимоотношения OpenAI с её партнёрами по развитию вычислительной инфраструктуры ИИ выстроены таким образом, что она сама ничем не рискует и ни перед кем не отвечает, в том числе перед инвесторами. Кроме того, пока OpenAI не вышла на биржу, её проблемы сказываются лишь на котировках акций её партнёров. На этой неделе возникла как раз подобная ситуация.

Источник изображения: AMD

Утром с подачи The Wall Street Journal стало известно, что даже руководство OpenAI в лице финансового директора Сары Фрайар (Sarah Friar) начало выражать озабоченность умеренными темпами роста выручки и пользовательской базы на фоне бурного развития конкурентов и заоблачных собственных расходов на расширение вычислительных мощностей для ИИ. Эти новости моментально нашли соответствующий отклик на фондовом рынке, как отмечает Bloomberg, и курсовая стоимость акций многих партнёров OpenAI начала снижаться.

Японская SoftBank уже вложила в OpenAI десятки миллиардов долларов, а потому известия о назревающем в стартапе кризисе вызвали снижение котировок акций самой SoftBank на 11 %. Американские CoreWeave, Oracle и AMD продемонстрировали перед началом основной торговой сессии снижение курса своих акций примерно на 3 %. Аналитики Energy Group Capital поясняют, что снижение курса акций вовлечённых в развитие инфраструктуры ИИ компаний происходит на фоне новостей самого разного содержания. Снижение расходов на эту инфраструктуру вызывает падение котировок, но в равной степени этому способствуют и сомнения инвесторов в эффективности вложения средств на фоне роста расходов на эту инфраструктуру.

Bloomberg отмечает, что с конца 2024 года группа компаний, связанных с проектами OpenAI, продемонстрировала рост котировок акций на 75 %, тогда как у партнёров Alphabet (Google) за это время акции подорожали более чем на 300 %. Снижению энтузиазма инвесторов в отношении перспектив бизнеса OpenAI способствовали и успехи конкурентов этого стартапа. Руководство данной компании и само понимает, где находятся слабые места её рыночной стратегии, а потому в последнее время пытается не только избавиться от второстепенных проектов, но и укрепить свои позиции в корпоративном сегменте, который быстрее наращивает выручку ИИ-стартапов по сравнению с потребительским рынком. В OpenAI надеются, что к концу года половину выручки стартап будет получать именно от корпоративных клиентов.

Теги: openai, акции, ии, softbank
