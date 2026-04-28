Забуксовавшая OpenAI обвалила акции AMD, Oracle и других собратьев по ИИ

Как уже не раз отмечалось, взаимоотношения OpenAI с её партнёрами по развитию вычислительной инфраструктуры ИИ выстроены таким образом, что она сама ничем не рискует и ни перед кем не отвечает, в том числе перед инвесторами. Кроме того, пока OpenAI не вышла на биржу, её проблемы сказываются лишь на котировках акций её партнёров. На этой неделе возникла как раз подобная ситуация.

Утром с подачи The Wall Street Journal стало известно, что даже руководство OpenAI в лице финансового директора Сары Фрайар (Sarah Friar) начало выражать озабоченность умеренными темпами роста выручки и пользовательской базы на фоне бурного развития конкурентов и заоблачных собственных расходов на расширение вычислительных мощностей для ИИ. Эти новости моментально нашли соответствующий отклик на фондовом рынке, как отмечает Bloomberg, и курсовая стоимость акций многих партнёров OpenAI начала снижаться.

Японская SoftBank уже вложила в OpenAI десятки миллиардов долларов, а потому известия о назревающем в стартапе кризисе вызвали снижение котировок акций самой SoftBank на 11 %. Американские CoreWeave, Oracle и AMD продемонстрировали перед началом основной торговой сессии снижение курса своих акций примерно на 3 %. Аналитики Energy Group Capital поясняют, что снижение курса акций вовлечённых в развитие инфраструктуры ИИ компаний происходит на фоне новостей самого разного содержания. Снижение расходов на эту инфраструктуру вызывает падение котировок, но в равной степени этому способствуют и сомнения инвесторов в эффективности вложения средств на фоне роста расходов на эту инфраструктуру.

Bloomberg отмечает, что с конца 2024 года группа компаний, связанных с проектами OpenAI, продемонстрировала рост котировок акций на 75 %, тогда как у партнёров Alphabet (Google) за это время акции подорожали более чем на 300 %. Снижению энтузиазма инвесторов в отношении перспектив бизнеса OpenAI способствовали и успехи конкурентов этого стартапа. Руководство данной компании и само понимает, где находятся слабые места её рыночной стратегии, а потому в последнее время пытается не только избавиться от второстепенных проектов, но и укрепить свои позиции в корпоративном сегменте, который быстрее наращивает выручку ИИ-стартапов по сравнению с потребительским рынком. В OpenAI надеются, что к концу года половину выручки стартап будет получать именно от корпоративных клиентов.