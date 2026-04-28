Автопилот Super Cruise от GM преодолел 1 миллиард миль — на это ушло 9 лет

Система Super Cruise, представленная GM в 2017 году, продемонстрировала ответственный подход к автономному управлению транспортом. В отличие от Tesla, GM ограничила работу системы геозонами — автомагистралями с разделительной полосой, которые были предварительно отсканированы с помощью лидара и нанесены на карту высокого разрешения. Инфракрасная камера постоянно отслеживала взгляд водителя, чтобы гарантировать его контроль за движением.

Впервые появившись на флагманском седане Cadillac CT6, Super Cruise постепенно распространилась на большее количество моделей компании. На днях система преодолела отметку в миллиард пройдённых миль (1,6 миллиарда км) на почти 750 000 автомобилей в США и Канаде. «И мы продолжаем наращивать этот показатель, как за счёт новых продаж, так и за счёт очень высокого уровня продления подписки», — отметил вице-президент GM по автономным транспортным средствам Рашед Хак (Rashed Haq).

По словам Хака, около 40 % владельцев автомобилей GM пользуются системой Super Cruise, которая бесплатна в течение первых трёх лет, а затем требует платной подписки OnStar. «Это действительно показывает, как Super Cruise проходит то, что я называю тестом на приверженность. Клиенты используют её постоянно. […] Они используют её несколько раз в день, как зубную щётку. Так что она действительно прошла этот своего рода тест на приверженность», — заявил Хак.

Картографированная сеть дорог для Super Cruise значительно расширилась с момента запуска системы. В 2018 году она включала более 258 000 км дорог, теперь в систему загружена информация о почти 1,1 миллиона км автомагистралей. Согласно статистике GM, Super Cruise используется в среднем на протяжении 27 км и в течение 24 минут за одну поездку, при этом более половины водителей, использующих её, применяют систему еженедельно или ежедневно.

Использование Super Cruise растёт: к 2025 году активное использование достигло 7,1 миллиона часов, а пробег — 782 миллиона км в 28,7 миллионах поездок. Для сравнения, система FSD от Tesla, которую можно использовать на всех дорогах, а не только на автомагистралях с ограниченным доступом и разделительной полосой, имеет около 1,3 миллиона активных подписок и, по данным Tesla, в начале этого года превысила 13,5 миллиарда км, причём примерно половина этого пробега пришлась на 2025 год.

GM уже некоторое время работает над усовершенствованной версией Super Cruise. Изначально планировалось, что эта система будет называться Ultra Cruise и сможет работать как на городских улицах, так и на автомагистралях. По первоначальному замыслу, который не был претворён в жизнь, она должна была дебютировать в электрическом Cadillac в 2023 году.

По актуальным данным, более продвинутая версия сохранит бренд Super Cruise, и основное внимание будет уделено добавлению возможности управления автомобилем без постоянного контроля на автомагистрали, превращая Super Cruise из системы помощи водителю «уровня 2+» в более автоматизированную систему «уровня 3», которая дебютирует через пару лет в Cadillac Escalade IQ.

«Клиенты смогут использовать её где-то в 2028 году. Мы движемся по плану. И я думаю, вы видели, что около полутора месяцев назад мы начали тестовые заезды под наблюдением в нескольких штатах, так что она уже находится на стадии активного тестирования», — пояснил Хак.

Теги: general motors, автопилот, автономный транспорт, автономное управление, super cruise
