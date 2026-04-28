Alibaba выпустила «виртуальных сотрудников» ля малого бизнеса — ИИ-агенты займутся торговлей

Подразделение международной торговли Alibaba Group Holding в понедельник представило корпоративную платформу на основе искусственного интеллекта для автоматизации сложных трансграничных операций в сфере электронной коммерции для малого бизнеса по всему миру. Как пишет издание South China Morning Post, компании стремятся внедрять ИИ-агентов для повышения эффективности.

Источник изображения: alibabagroup.com

Согласно заявлению компании, платформа Accio Work, представленная Alibaba International Digital Commerce Group (AIDC), призвана предоставить малым и средним предприятиям (МСП) и индивидуальным предпринимателям доступ к рабочей группе на основе искусственного интеллекта за счёт развёртывания «отряда» специализированных ИИ-агентов.

Агенты работают как «виртуальные сотрудники», выполняя различные задачи, включая анализ рынка, проектирование, поиск поставщиков и мониторинг товарных запасов, чтобы удовлетворить операционные потребности глобальных МСП. Вице-президент AIDC Чжан Куо (Zhang Kuo) заявил, что новая платформа призвана «сделать искусственный интеллект доступным для всех», предоставив небольшим компаниям доступ к возможностям, которые обычно доступны только крупным корпорациям.

«Малые предприятия найдут Accio Work особенно полезной», — сказал Чжан.

Запуск платформы Accio Work, которая станет доступна в онлайн-режиме в конце этого месяца, происходит на фоне глобального ажиотажа вокруг внедрения ИИ-агентов, вызванного растущей популярностью ИИ-агента OpenClaw с открытым исходным кодом. В последние недели OpenClaw вызвал интерес во всём мире, в том числе у китайских потребителей, благодаря своей способности выполнять широкий спектр задач от имени пользователей, включая организацию мероприятий в календаре, а также составление и отправку электронных писем.

AIDC заявила, что Accio Work поможет небольшим командам снизить операционную нагрузку за счёт развёртывания команды ИИ-агентов для автоматизации критически важных задач, таких как соблюдение нормативных требований и поиск поставщиков. Кроме того, платформа может помочь небольшим командам управлять такими рабочими процессами, как возврат налогов и оформление таможенной документации более чем на 100 рынках, а также автоматически взаимодействовать с поставщиками в ходе многоэтапных переговоров, чтобы добиваться оптимальных цен и условий.

AIDC также подчеркнула, что платформа оснащена усиленными мерами безопасности, включая технологии и механизмы, такие как «песочница» и усовершенствованная система управления разрешениями, которые минимизируют риски, связанные с использованием ИИ-агентов.

AIDC анонсировала Accio в ноябре 2024 года как систему поиска поставщиков на основе искусственного интеллекта. С тех пор её возможности значительно расширились, превратив её в полноценную агентскую платформу, а материнская компания Alibaba сделала большую ставку на искусственный интеллект и интеграцию этой технологии во все свои направления бизнеса.

По данным компании, у Accio более 10 млн активных пользователей по всему миру. Кроме того, на прошлой неделе Alibaba запустила новое подразделение под названием Wukong, которое отвечает за создание корпоративных рабочих процессов на основе искусственного интеллекта с использованием офисного инструмента для совместной работы Dingtalk.

Теги: ии-агент, искусственный интеллект, alibaba, электронная коммерция
