Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё»

Принадлежащая издателю Nacon французская студия Spiders (Greedfall, Steelrising) подтвердила информацию из вчерашнего репортажа портала Origami насчёт скорой ликвидации компании.

Источник изображения: Steam (Gloria Peerboom)

Напомним, после подачи заявления о неплатёжеспособности Nacon выставила Spiders (наряду со своей студией по захвату движений Nacon Tech) на продажу, однако покупателя найти не удалось.

В заявлении для своего официального микроблога Spiders извинилась за молчание и сообщила: «После долгого периода без чётких ответов мы получили подтверждение, что Spiders ликвидируется».

Источник изображения: Nacon

Это означает, что спустя 18 лет после основания Spiders как компании и разработчика игр больше не существует. Французская студия объявила о мгновенном прекращении любой деятельности.

«Запланированный DLC будет выпущен Nacon, а потом… а потом всё. Нам жаль, что всё так закончилось, и хочется поблагодарить всех и каждого за вашу поддержку на протяжении этих лет», — поблагодарили сообщество в Spiders.

Все вопросы насчёт игр студии Spiders попросила направлять Nacon (источник изображения: Spiders)

Spiders была основана в 2008 году и первые 11 лет работала на Focus Home Interactive (Mars: War Logs, Bound by Flame, The Technomancer), но после успеха оригинальной Greedfall в 2019-м стала частью Nacon.

Последним проектом Spiders останется фэнтезийный ролевой экшен Greedfall: The Dying World — продолжение Greedfall. В мае игра получит платный набор Peren's Black Mass Pack. Вероятно, об этом DLC идёт речь в прощальном заявлении студии.

Теги: spiders, nacon
