Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё»

Принадлежащая издателю Nacon французская студия Spiders (Greedfall, Steelrising) подтвердила информацию из вчерашнего репортажа портала Origami насчёт скорой ликвидации компании.

Напомним, после подачи заявления о неплатёжеспособности Nacon выставила Spiders (наряду со своей студией по захвату движений Nacon Tech) на продажу, однако покупателя найти не удалось.

В заявлении для своего официального микроблога Spiders извинилась за молчание и сообщила: «После долгого периода без чётких ответов мы получили подтверждение, что Spiders ликвидируется».

Это означает, что спустя 18 лет после основания Spiders как компании и разработчика игр больше не существует. Французская студия объявила о мгновенном прекращении любой деятельности.

«Запланированный DLC будет выпущен Nacon, а потом… а потом всё. Нам жаль, что всё так закончилось, и хочется поблагодарить всех и каждого за вашу поддержку на протяжении этих лет», — поблагодарили сообщество в Spiders.

Spiders была основана в 2008 году и первые 11 лет работала на Focus Home Interactive (Mars: War Logs, Bound by Flame, The Technomancer), но после успеха оригинальной Greedfall в 2019-м стала частью Nacon.

Последним проектом Spiders останется фэнтезийный ролевой экшен Greedfall: The Dying World — продолжение Greedfall. В мае игра получит платный набор Peren's Black Mass Pack. Вероятно, об этом DLC идёт речь в прощальном заявлении студии.