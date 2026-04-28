Nacon закроет студию Spiders — разработчиков Greedfall и Steelrising никто не захотел купить

Попытка оказавшегося на грани банкротства издателя Nacon продать принадлежащую ему французскую студию Spiders не увенчалась успехом, и, похоже, на светлое будущее разработчикам Greedfall и Steelrising рассчитывать не стоит.

По данным французского портала Origami, 29 апреля внешний управляющий в ответе за судебную реорганизацию Nacon обратится в арбитражный суд с ходатайством о ликвидации Spiders, что на этом этапе является «простой формальностью».

До недавнего времени 70 имеющихся в Spiders сотрудников трудились над предпроизводством новой игры, но на днях работа остановилась. Специалисты занялись обновлением резюме и самообучением.

Spiders была основана в 2008 году и первые 11 лет работала на Focus Home Interactive (Mars: War Logs, Bound by Flame, The Technomancer), но после успеха Greedfall в 2019-м стала частью Nacon.

Последним проектом Spiders останется фэнтезийный ролевой экшен Greedfall: The Dying World — продолжение Greedfall. В марте, спустя полтора года, игра наконец выбралась из раннего доступа Steam, но фурор не произвела.

По данным France Stratégie, 67 % французских компаний, инициировавших процедуру судебной реорганизации, закрываются

Вслед за Nacon заявление о неплатёжеспособности подали четыре её студии: Spiders, Cyanide (серии Styx, Blood Bowl), Kylotonn (Test Drive Unlimited Solar Crown) и Nacon Tech (захват движений). Последнюю издатель тоже нацеливался продать.

С подачи заявления о неплатёжеспособности Nacon заверила, что «это ещё не конец», отложила проведение шоу Nacon Connect 2026 и отменила розничный релиз нескольких своих будущих игр как минимум в Северной Америке.

Материалы по теме
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё»
Это нормально: Ubisoft отреагировала на слухи о сокращении команды Assassin’s Creed Codename Hexe
Nacon выставила на продажу две внутренние студии, включая разработчиков Greedfall и Steelrising
Издатель Terminator: Survivors и Styx: Blades of Greed под угрозой банкротства отложил шоу Nacon Connect 2026, чтобы показать игры «в наилучшем виде»
Игроки не оценили S&box — духовный наследник Garry’s Mod собирает в Steam «смешанные» отзывы
Режиссёр Resident Evil 2 спустя почти 30 лет раскрыл секрет происхождения имени Леона Кеннеди
Теги: spiders, nacon, увольнения, сокращения
ЕС обязал производителей ноутбуков перейти на зарядку через USB Type-C — игровые модели мощностью более 100 Вт стали исключением
Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию
В Китае создали первую в мире топливную ячейку на угле — она даёт электричество без дыма, пара и генераторов
NASA испытало мощнейший в мире электроплазменный ракетный двигатель — для полётов на Марс и дальше
Tesla согласилась передать Маску многострадальные 300 млн акций за работу в 2018 году — сейчас пакет стоит вдвое дороже
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё» 30 мин.
Microsoft встроит ИИ в «Часы» в Windows 11 — и превратит их в приложение для повышения концентрации 2 ч.
«Один из лучших месяцев в истории»: Sony приятно удивила фанатов майской подборкой игр PS Plus 2 ч.
Новый трейлер подтвердил дату выхода Phonopolis — авангардной головоломки от создателей Samorost и Machinarium 3 ч.
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts 4 ч.
Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет 4 ч.
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер 4 ч.
Microsoft опубликовала исходники 86-DOS и PC-DOS 1.00 с дополнительными материалами — распечатки пылились в гараже больше 45 лет 4 ч.
Представлен десктопный ИИ-агент Amazon Quick — он выполняет часовые задачи за минуты 4 ч.
Спустя почти два года пираты всё-таки взломали Denuvo в Black Myth: Wukong — гипервизор не требуется 5 ч.
ИИ ЦОД Project Jupiter для OpenAI запитают от топливных элементов Bloom Energy мощностью 2,45 ГВт 13 мин.
Китайские учёные преуспели в превращении углекислого газа в керосин — к этому подтолкнул иранский кризис 30 мин.
Motorola представила смартфон Moto G87 c Dimensity 6400 и 200-Мп камерой за €399 33 мин.
Ozon разрабатывает собственный WAF 49 мин.
Motorola выпустила глобальную версию Razr 70 Plus со Snapdragon 8s Gen 3, парой 50-Мп камер и батареей на 4500 мА·ч 50 мин.
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше 2 ч.
Мониторы Philips Evnia получили функцию AmbiScape для синхронизации умных светильников с играми 2 ч.
Поставки кремниевых пластин в первом квартале 2026 года выросли на 13 % благодаря буму ИИ 2 ч.
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei 4 ч.
Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами 4 ч.