Nacon закроет студию Spiders — разработчиков Greedfall и Steelrising никто не захотел купить

Попытка оказавшегося на грани банкротства издателя Nacon продать принадлежащую ему французскую студию Spiders не увенчалась успехом, и, похоже, на светлое будущее разработчикам Greedfall и Steelrising рассчитывать не стоит.

По данным французского портала Origami, 29 апреля внешний управляющий в ответе за судебную реорганизацию Nacon обратится в арбитражный суд с ходатайством о ликвидации Spiders, что на этом этапе является «простой формальностью».

До недавнего времени 70 имеющихся в Spiders сотрудников трудились над предпроизводством новой игры, но на днях работа остановилась. Специалисты занялись обновлением резюме и самообучением.

Spiders была основана в 2008 году и первые 11 лет работала на Focus Home Interactive (Mars: War Logs, Bound by Flame, The Technomancer), но после успеха Greedfall в 2019-м стала частью Nacon.

Последним проектом Spiders останется фэнтезийный ролевой экшен Greedfall: The Dying World — продолжение Greedfall. В марте, спустя полтора года, игра наконец выбралась из раннего доступа Steam, но фурор не произвела.

Вслед за Nacon заявление о неплатёжеспособности подали четыре её студии: Spiders, Cyanide (серии Styx, Blood Bowl), Kylotonn (Test Drive Unlimited Solar Crown) и Nacon Tech (захват движений). Последнюю издатель тоже нацеливался продать.

С подачи заявления о неплатёжеспособности Nacon заверила, что «это ещё не конец», отложила проведение шоу Nacon Connect 2026 и отменила розничный релиз нескольких своих будущих игр как минимум в Северной Америке.