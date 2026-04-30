Китайский электромобиль за $2 760 000: BYD подтвердила цену гиперкара YangWang U9 Xtreme

Электрический гиперкар YangWang U9 Xtreme отметился в новостях даже не самых близких к теме автопрома ресурсов. Китайский спорткар мощностью 3000 л.с. смог набрать скорость более 496 км/ч, а северную петлю трассы Нюрбургринг он первым среди электромобилей преодолел менее чем за 7 минут. Машина, выпущенная в количестве 30 экземпляров, продаётся по $2 760 000 за штуку минимум.

Стоимость гиперкара, как поясняет CarNewsChina, на полях проходящей в Пекине крупной автомобильной выставки подтвердило руководство BYD, отметив, что YangWang U9 Xtreme стал самым дорогим серийным транспортным средством в мире. Точная цена даже не называлась, представители BYD лишь признались, что она превышает 20 млн юаней, а по текущему курсу это более $2,76 млн. Как минимум один экземпляр гиперкара был передан покупателю в дни проведения в китайской столице автомобильной выставки. Председатель совета директоров BYD Ван Чуаньфу (Wang Chuanfu) лично передавал машины клиентам, о чём свидетельствуют сразу несколько фотографий.

В родном Китае гиперкар YangWang U9 Xtreme стал самым быстрым на множестве местных гоночных трасс. Он использует 1200-вольтовую архитектуру, которая позволяет уменьшать потери в силовой установке. Активная подвеска следит за комфортом и управляемостью, в зависимости от условий движения, а тормозная система с углекерамическими дисками призвана обеспечивать адекватное замедление даже при активном использовании. На выставке в Пекине гиперкар YangWang U9 Xtreme тоже демонстрировался, а ещё BYD подтвердила свои намерения принять участие в создании гоночных болидов для Формулы-1.

Теги: byd, yangwang, спорткар, электромобиль, китайские производители
