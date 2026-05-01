Спрос на iPhone 17 и MacBook Neo разогнал квартальную выручку Apple до рекордных $111 млрд

Apple отчиталась о выручке в размере $111,18 млрд за II квартал 2026 финансового года, что на 17 % больше, чем годом ранее, и выше консенсус-прогноза аналитиков. В текущем квартале компания прогнозирует рост продаж на 14–17 %, что почти вдвое выше консенсуса Уолл-стрит в 9,5 %. Продажи iPhone выросли на 22 %, несмотря на дефицит 3-нм чипов и удорожание памяти, а совет директоров одобрил дополнительный выкуп акций на $100 млрд.

Доход на одну акцию Apple составил $2,01 при ожидавшихся $1,95. Общая выручка компании оказалась выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, ожидавших $109,66 млрд. После закрытия основных торгов акции Apple прибавили в стоимости почти 4 %. Гендиректор Тим Кук (Tim Cook) назвал отчётный период «лучшим мартовским кварталом за всю историю» компании и подчеркнул, что выручка превзошла собственный ориентир компании, «несмотря на ограничения поставок».

Выручка от продажи iPhone составила $56,99 млрд при прогнозе $57,21 млрд. Это единственный значимый показатель квартального отчёта, недотянувший до ожиданий аналитиков, и второй промах iPhone за три квартала. Кук объяснил, что продажи сдерживал дефицит передовых чипов: TSMC выпускает чипы для семейства iPhone 17 по схожей технологии, что и многие ведущие ИИ-чипы, которые пользуются сейчас ажиотажным спросом. «Спрос зашкаливал. Просто в цепочке поставок сейчас чуть меньше гибкости для получения дополнительных комплектующих», — пояснил Кук изданию Reuters.

В общении с аналитиками финансовый директор Apple Кеван Парех (Kevan Parekh) подтвердил, что ограничения поставок комплектующих затронули и iPhone, и Mac. В интервью Financial Times он сообщил: «Семейство iPhone 17 стало самой популярной линейкой в нашей истории <...> мы полагаем, что по итогам квартала увеличили долю рынка».

Во II квартале поставки техники Apple тормозила прежде всего не память, а нехватка передовых 3-нм производственных мощностей у производителей чипов. Именно на них создаются фирменные чипы Apple Silicon. Стоимость памяти тоже выросла, но компания частично смягчила этот удар за счёт накопленных запасов. Однако в текущем квартале ситуация, по мнению Кука, ухудшится: «Мы ожидаем существенного роста затрат на память». О более далёкой перспективе он добавил: «Могу сказать, что после июньского квартала, по нашему мнению, затраты на память будут всё сильнее давить на наш бизнес, и мы продолжим оценивать ситуацию. Мы рассмотрим весь спектр вариантов в условиях роста затрат на память».

За мировым дефицитом памяти стоит стремительное развитие ИИ. Meta✴ и Microsoft в среду повысили годовые прогнозы по капитальным затратам, сославшись в том числе на удорожание памяти. По словам Кука, в I квартале этого финансового года влияние удорожания памяти на Apple было минимальным, но во II уже чуть заметнее. В текущем квартале Apple ожидает норму прибыли в диапазоне 47,5–48,5 %. Середина диапазона чуть ниже отчётных 49,27 %, но выше консенсус-прогноза аналитиков в 47,6 %.

Финансовые результаты отчётного квартала поддержали продажи нового MacBook Neo — бюджетный ноутбук от $599 ($500 для студентов) с 13-дюймовым дисплеем, процессором A18 Pro от iPhone и 8 Гбайт оперативной памяти. Аналитики считают, что новинка может помочь Apple выйти на новый для неё рынок недорогих ноутбуков объёмом $20 млрд, где сейчас доминируют Chromebook компании Google. Выручка от продажи компьютеров Mac, в которую вошло несколько недель продаж MacBook Neo, составила $8,4 млрд при прогнозе $8,02 млрд. В марте компания также представила iPhone 17e, обновлённый iPad Air с чипом M4 в 11- и 13-дюймовых версиях, новые MacBook Air и MacBook Pro.

Продажи Apple в материковой части Китая, Гонконге и Тайване продолжили динамику I квартала и выросли на 28,1 % год к году, до $20,5 млрд, что оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков в $19,45 млрд, по данным Visible Alpha. Китайский регион — третий по выручке Apple после Северной и Южной Америки и Европы.

Выручка компании в сфере услуг выросла примерно на 16 % до $30,98 млрд, при прогнозе $30,39 млрд. Этот сегмент включает App Store, за которым пристально следят регуляторы в Европе и других юрисдикциях, а также Apple Pay, iCloud, AppleCare и подписки на развлекательные сервисы. Apple продаёт эти сервисы через более чем 2,5 млрд активных устройств. Сервисы приносят компании более высокую маржу, чем продажа техники. Норма прибыли годами не превышала 38–39 %, однако в отчётном квартале достигла 49,3 % против 48,2 % кварталом ранее.

По словам Кука, Apple намерена в течение года закупить на аризонских заводах TSMC «значительно больше 100 млн передовых чипов». Компания также добивается возврата таможенных пошлин, уплаченных во время второй администрации президента США Дональда Трампа (Donald Trump), и намерена реинвестировать эти средства в американское производство.

Apple отчиталась об итогах квартала впервые после объявления о смене руководства, сделанного 20 апреля. С 1 сентября Кук покидает пост гендиректора компании и переходит на должность исполнительного председателя совета директоров. Гендиректором станет вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Apple Джон Тернус (John Ternus). Тернус присоединился к разговору с аналитиками, поблагодарил Кука и акционеров и обозначил будущий план развития. «Не буду раскрывать подробности, но скажу так: за 25 лет моей карьеры в Apple это самое интересное время для создания продуктов и сервисов», — заявил он. Кук во вступительном слове сообщил: «У нас есть тот самый лидер, готовый занять эту должность».

Одна из первых задач Тернуса — определить курс Apple в сфере ИИ. В начале квартала Apple объявила о партнёрстве с Google: ИИ-модель Gemini ляжет в основу Siri. Кук заявил, что «сотрудничество с Google идёт хорошо», и добавил, что Apple «довольна как положением дел, так и собственной работой по независимым направлениям». Подробности своей ИИ-стратегии Apple, как ожидается, раскроет в июне на Всемирной конференции для разработчиков (WWDC). Apple не тратит на ИИ десятки миллиардов долларов в квартал, как её конкуренты, но при этом её расходы на НИОКР выросли на 33,5 %, до $11,42 млрд. Кук связал рост расходов с потенциалом роста в сфере ИИ, а финансовый директор Apple Парех назвал ИИ «действительно важным направлением инвестиций для Apple» и уточнил, что эти вложения идут «инкрементально поверх того, что компания обычно вкладывает в план развития своих продуктов».

К тому же Apple меняет казначейскую политику. По словам Пареха, компания отказывается от цели свести чистый денежный поток, то есть разницу между наличными и долгом, к нулю. Этот курс Apple взяла ещё в 2018 году, но к концу I финансового квартала в январе у компании всё ещё было $54 млрд чистых денежных средств. Аналитик D.A. Davidson Гил Лурия (Gil Luria) предполагает, что Apple, по-видимому, хочет сохранить за собой больше финансовой гибкости. «В Apple не только приходит новый гендиректор, но и финансовый директор Кеван Парех может закладывать новый подход к управлению капиталом», — отметил он. Совет директоров утвердил дивиденды в размере 27 центов на акцию, что на 4 % выше предыдущей выплаты.

Помимо iPhone, превзошли консенсус-прогноз аналитиков и другие статьи квартального отчёта. Выручка от продажи iPad составила $6,91 млрд при прогнозе $6,66 млрд. Сегмент носимых устройств, товаров для дома и аксессуаров принёс Apple $7,9 млрд при ожиданиях $7,7 млрд. Это два самых маленьких по выручке сегмента в линейке Apple, но и они во II квартале превзошли прогнозы Уолл-стрит.