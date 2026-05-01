Кук: на устранение неожиданного дефицита Mac mini и Mac Studio уйдут месяцы

Apple ожидает, что дефицит Mac mini и Mac Studio продлится ещё несколько месяцев. Гендиректор компании Тим Кук (Tim Cook) связал нехватку с неожиданно высоким спросом на эти модели со стороны пользователей агентного ИИ. Ограниченный доступ к передовым техпроцессам и рост цен на чипы памяти не позволяют компании наращивать выпуск достаточно быстро.

Многие конфигурации Mac mini и Mac Studio полностью распроданы в интернет-магазине Apple Store. По словам Кука, интерес покупателей к агентным инструментам — таким как OpenClaw — подстегнул спрос сильнее, чем прогнозировала компания: «Что касается Mac mini и Mac Studio — обе модели представляют собой великолепные платформы для ИИ и агентных инструментов, и покупатели осознали это быстрее, чем мы предполагали, поэтому мы столкнулись со спросом выше ожидаемого».

Главным ограничением Кук назвал доступность передовых техпроцессов, на которых производятся процессоры Apple Silicon. Компания недооценила необходимые объёмы производства, а на его наращивание уходят месяцы. Поэтому Apple понадобится время, чтобы закрыть разрыв между спросом и предложением.

Дефицит затрагивает не только настольные модели. Apple также прогнозирует перебои с поставками MacBook Neo — бюджетного ноутбука компании. Спрос на него, по словам Кука, огромен и помог установить рекорд по привлечению новых пользователей Mac. Помимо временной нехватки фирменных чипов Apple Silicon, компания ожидает дальнейшего роста цен на память.