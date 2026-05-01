Кук: на устранение неожиданного дефицита Mac mini и Mac Studio уйдут месяцы

Apple ожидает, что дефицит Mac mini и Mac Studio продлится ещё несколько месяцев. Гендиректор компании Тим Кук (Tim Cook) связал нехватку с неожиданно высоким спросом на эти модели со стороны пользователей агентного ИИ. Ограниченный доступ к передовым техпроцессам и рост цен на чипы памяти не позволяют компании наращивать выпуск достаточно быстро.

Многие конфигурации Mac mini и Mac Studio полностью распроданы в интернет-магазине Apple Store. По словам Кука, интерес покупателей к агентным инструментам — таким как OpenClaw — подстегнул спрос сильнее, чем прогнозировала компания: «Что касается Mac mini и Mac Studio — обе модели представляют собой великолепные платформы для ИИ и агентных инструментов, и покупатели осознали это быстрее, чем мы предполагали, поэтому мы столкнулись со спросом выше ожидаемого».

Главным ограничением Кук назвал доступность передовых техпроцессов, на которых производятся процессоры Apple Silicon. Компания недооценила необходимые объёмы производства, а на его наращивание уходят месяцы. Поэтому Apple понадобится время, чтобы закрыть разрыв между спросом и предложением.

Дефицит затрагивает не только настольные модели. Apple также прогнозирует перебои с поставками MacBook Neo — бюджетного ноутбука компании. Спрос на него, по словам Кука, огромен и помог установить рекорд по привлечению новых пользователей Mac. Помимо временной нехватки фирменных чипов Apple Silicon, компания ожидает дальнейшего роста цен на память.

Материалы по теме
Apple готовится к резкому росту расходов на память во втором квартале и далее
Спрос на iPhone 17 и MacBook Neo разогнал квартальную выручку Apple до рекордных $111 млрд
Слухи: Apple заморозила разработку новой Vision Pro из-за слабого интереса к актуальной версии
Apple разработала ИИ, который рассматривает несколько вариантов ответа параллельно и выдаёт лучший
Sandisk тоже оседлала ИИ-волну: выручка взлетела в 3,5 раза, а прибыль — почти в три
Продажи ускорителей Huawei в Китае в этом году взлетят на 60 % минимум и выведут компанию в лидеры рынка
Теги: apple, mac mini, mac studio, компьютер, дефицит
YouTube открыл фоновое воспроизведение на Android и iOS бесплатным пользователям по всему миру, но с ограничениями
«Сделано в Германии»: Volla представила защищённый смартфон Phone Plinius со съёмной батареей и парой ОС на выбор
Московский суд оштрафовал владельца GTA, Red Dead Redemption и Borderlands на два миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян
В России ввели в эксплуатацию самый мощный энергоблок АЭС — на 1253 МВт
Epic Games Store устроил раздачу Hogwarts Legacy в честь 25-летия кинофраншизы «Гарри Поттер» — россиян оставили без подарка
Microsoft показала ИИ-агента для работы с юридическими документами в Word 2 ч.
Microsoft разрешила удалять любые предустановленные приложения в Windows 11 2 ч.
Инструмент анализа данных на Python на полдня стал вредоносным — он крал ключи и токены 3 ч.
Оригинальную The Outer Worlds снимут с продажи ради проблемного ремастера, но есть и хорошая новость 4 ч.
Google Gemini научился по простым запросам генерировать файлы Word, Excel и других форматов 5 ч.
ICANN впервые с 2012 года открыла приём заявок на новые домены первого уровня 5 ч.
«Режим Xbox» начал развёртываться на ПК с Windows 11 5 ч.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 стала таким хитом, что поддержку игры продлили на третий год 5 ч.
Марк Цукерберг объяснил очередные сокращения ростом затрат на ИИ, и не исключил дальнейших увольнений 6 ч.
В cPanel нашли дыру, позволяющую войти в админку миллионов сайтов без пароля 6 ч.
Intel раскрыла техпроцесс 18A-P: быстрее, экономичнее и с улучшенным теплоотводом 51 мин.
Blue Origin намерена потеснить SpaceX — в планах запускать по 100 тяжёлых ракет New Glenn в год 2 ч.
Процессоры Hygon C86-4G, китайские наследники AMD Zen1, получили поддержку AVX-512, DDR5 и PCIe 5.0 3 ч.
HPE представила серверы ProLiant Compute EL220/EL240 Gen12 для ИИ-задач на периферии 4 ч.
К моменту затопления МКС Китай вдвое увеличит свою космическую станцию «Тяньгун» 4 ч.
Представлен флагманский планшет OnePlus Pad 4 — со Snapdragon 8 Elite Gen 5 и урезанной оперативной памятью 4 ч.
Учёные обнаружили квантовый эффект, который потенциально сможет питать микросхемы прямо из воздуха 5 ч.
Полиция Калифорнии начнёт выписывать штрафы беспилотным автомобилям 5 ч.
Глобальные поставки смартфонов выросли на 1 % в первом квартале 2026 года 6 ч.
Учёные нашли перспективные материалы для электроники и батарей, просто прерывая известные процессы 6 ч.