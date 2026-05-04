Долгожданное воссоединение: моддер добавил в Resident Evil Requiem торговца из ремейка Resident Evil 4

Разработчики нашумевшего экшен-хоррора Resident Evil Requiem променяли харизматичных торговцев из прошлых частей на безжизненные ящики припасов, но моддеры решили восстановить справедливость.

Как подметили в IGN, моддер fanteeek на прошлой неделе выпустил для Resident Evil Requiem модификацию Merchant — Supply Boxes, которая заменяет ящики припасов на торговца из ремейка Resident Evil 4.

Из испанской глубинки, где за три года он оказался глубоко в долгах, предприниматель перебрался в США. Мод fanteeek позволил торговцу воссоединиться с Леоном — ящики припасов являются эксклюзивом его кампании в Resident Evil Requiem.

На момент публикации торговец из Resident Evil 4 в версии Merchant — Supply Boxes имеет лишь приветственную реплику и анимацию бездействия, но в будущем fanteeek надеется расширить оба аспекта.

Для работы Merchant — Supply Boxes понадобятся утилиты REFramework и Fluffy Mod Manager, а также лицензионная копия Resident Evil Requiem — недавно взломанная хакером voices38 версия не подойдёт.

Пользователи площадки Nexus Mods оказались рады встрече с предпринимателем. «Чувствовал себя голым без него. Приятно вновь видеть торговца в самых необычных местах», — поделился Lorisidir3003.

Resident Evil Requiem вышла 27 февраля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Майское обновление принесёт с собой некую мини-игру (возможно, «Наёмников»), а в будущем проект получит сюжетное дополнение.

Теги: resident evil requiem, resident evil 4, capcom, экшен, хоррор
