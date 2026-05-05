Apple снова попросила Верховный суд США приостановить принудительный перерасчёт комиссий в App Store

Apple подала экстренное ходатайство в Верховный суд с просьбой приостановить перерасчёт комиссий магазина приложений App Store до вынесения решения Верховного суда по поводу последних событий в её судебной тяжбе с Epic Games, сообщает MacRumors.

Обзор Samsung Galaxy Z TriFold: тройной складной смартфон по цене квартиры в Воркуте

Ryzen и 16 Гбайт DDR5: как сэкономить на памяти так, чтобы не лишиться 15 % производительности

Можно ли экономить на DDR5 для Ryzen? Сравниваем дешёвую память с дорогой

Обзор Apple MacBook Neo: удивительно хороший ноутбук с процессором от iPhone

Обзор ноутбука HONOR MagicBook X16 2026: как раньше, только лучше

Больше кадров — больше лага: тестирование латентности с генерацией кадров DLSS и FSR

Обзор Ryzen 7 9850X3D: три процента за двадцать баксов

Гид по выбору OLED-монитора в 2026 году: эволюция в деталях

Компьютер месяца — май 2026 года

Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК

Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей

От Ryzen 7 1800X до Ryzen 7 9850X3D: девять лет эволюции AMD в одном тесте

Источник изображения: Wesley Tingey/unsplash.com

Apple утверждает, что без приостановки перерасчёта ей будет нанесён непоправимый ущерб, поскольку ей придётся оспаривать свою бизнес-модель под «крайне негативным влиянием того, что её (неправомерно) признали виновной в неуважении к первоначальному постановлению суда». К тому же от неё потребуется раскрытие конфиденциальной деловой информации, что будет необратимым.

Apple планирует оспорить решение судьи Ивонн Гонсалес Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) о неуважении к суду и объём судебного запрета, и она не хочет обращаться в суд для перерасчёта комиссий, когда есть вероятность, что Верховный суд может полностью отменить это решение.

«Apple добивается лишь приостановления действия решения суда, чтобы суд мог рассмотреть ходатайство Apple до того, как оно будет передано на повторное рассмотрение, которое может изменить глобальный рынок приложений на основании ложного утверждения о неуважении Apple к суду», — сообщила компания.

Ранее Apple обратилась в апелляционный суд с просьбой приостановить перерасчёт комиссий до получения ответа от Верховного суда. Апелляционный суд в начале апреля согласился с её аргументами, но затем отменил решение об отсрочке после того, как Epic Games оспорила его. Теперь Apple вновь просит Верховный суд о приостановке, в которой ей уже было отказано.

Apple хочет сохранить нулевые комиссии в App Store за переходы по ссылкам, пока рассматривается её апелляция в Верховном суде. Если Верховный суд отклонит ходатайство о приостановлении дела, Apple и Epic Games вернутся в окружной суд для расчёта разумной суммы комиссии. Постановление, обязывающее Apple приступить к рассмотрению размера комиссии в суде, вступает в силу 5 мая.

Теги: apple, epic games, судебное разбирательство
