OpenAI собиралась выделить роботов и устройства в отдельные компании, но передумала

Подготовка к выходу на биржу вынуждает OpenAI заниматься реструктуризацией бизнеса и отказываться от второстепенных инициатив ради снижения расходов. В конце прошлого года руководство стартапа рассматривало выделение робототехнического сектора и направления потребительских устройств в самостоятельные компании.

Тогда руководство OpenAI, как сообщает The Wall Street Journal, было убеждено в способности данных мер обеспечить указанные направления бизнеса более выраженным потенциалом роста. Кроме того, реструктуризация снизила бы финансовую нагрузку от этих инициатив на основной бизнес OpenAI. От таких планов пришлось отказаться, поскольку руководство стартапа пришло к выводу, что выделенные структурные единицы всё равно пришлось бы отображать в общем квартальном отчёте.

Бизнес по разработке аппаратного обеспечения, как отмечает источник, имеет иную специфику по сравнению с созданием ИИ-моделей, на котором специализируется OpenAI. Разработка устройств нуждается в существенных финансовых вложениях и подразумевает сильную зависимость от множества поставщиков компонентов, другие горизонты планирования и принципы взаимодействия с инвесторами и партнёрами. В 2024 году OpenAI вложила $675 млн в стартап Figure AI, который разрабатывает человекоподобных роботов для промышленного применения. Если бы этот бизнес обрёл самостоятельность, его текущая капитализация могла бы достичь $2 млрд.

OpenAI также пытается разработать собственные ИИ-чипы в сотрудничестве с Broadcom, выпуском которых могла бы заняться TSMC. Если бы данное подразделение OpenAI обрело самостоятельность, то на его развитие потребовалось от $5 до $10 млрд дополнительных инвестиций. По некоторым оценкам, робототехническое и «аппаратное» направления бизнеса OpenAI в прошлом году оттянули от 20 до 30 % средств, направленных на финансирование проектов стартапа. Общая сумма затрат по итогам прошлого года достигла $7 млрд. Окончательно идея реструктуризации руководством OpenAI пока не заброшена. Если стартап сосредоточится чисто на программном бизнесе, он сможет демонстрировать норму прибыли свыше 70 %, и это убедит инвесторов в целесообразности дальнейшего финансирования OpenAI. Робототехнический актив при этом бы тоже не остался без внимания инвесторов, просто ему бы пришлось соревноваться за их благосклонность с другими представителями робототехнической отрасли, хотя не исключены и альянсы с американскими компаниями этого сегмента.

Не нужно забывать, что OpenAI также сотрудничает и со стартапом бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва (Jony Ive). Партнёры рассчитывают создать более десятка моделей персональных устройств, ориентированных на работу с искусственным интеллектом. Словом, у OpenAI достаточно инициатив в сфере разработки аппаратного обеспечения, но стартап явно не собирается все из них обособлять именно на этапе подготовки к IPO, которое должно состояться до конца этого года.