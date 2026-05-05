Сегодня 05 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... OpenAI собиралась выделить роботов и уст...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

OpenAI собиралась выделить роботов и устройства в отдельные компании, но передумала

Подготовка к выходу на биржу вынуждает OpenAI заниматься реструктуризацией бизнеса и отказываться от второстепенных инициатив ради снижения расходов. В конце прошлого года руководство стартапа рассматривало выделение робототехнического сектора и направления потребительских устройств в самостоятельные компании.

Обзор Apple MacBook Neo: удивительно хороший ноутбук с процессором от iPhone

Обзор Apple MacBook Neo: удивительно хороший ноутбук с процессором от iPhone
Можно ли экономить на DDR5 для Ryzen? Сравниваем дешёвую память с дорогой

Можно ли экономить на DDR5 для Ryzen? Сравниваем дешёвую память с дорогой
Больше кадров — больше лага: тестирование латентности с генерацией кадров DLSS и FSR

Больше кадров — больше лага: тестирование латентности с генерацией кадров DLSS и FSR
Обзор Samsung Galaxy Z TriFold: тройной складной смартфон по цене квартиры в Воркуте

Обзор Samsung Galaxy Z TriFold: тройной складной смартфон по цене квартиры в Воркуте
Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей

Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей
Обзор ноутбука HONOR MagicBook X16 2026: как раньше, только лучше

Обзор ноутбука HONOR MagicBook X16 2026: как раньше, только лучше
Гид по выбору OLED-монитора в 2026 году: эволюция в деталях

Гид по выбору OLED-монитора в 2026 году: эволюция в деталях
Компьютер месяца — май 2026 года

Компьютер месяца — май 2026 года
Обзор Ryzen 7 9850X3D: три процента за двадцать баксов

Обзор Ryzen 7 9850X3D: три процента за двадцать баксов
От Ryzen 7 1800X до Ryzen 7 9850X3D: девять лет эволюции AMD в одном тесте

От Ryzen 7 1800X до Ryzen 7 9850X3D: девять лет эволюции AMD в одном тесте
Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК

Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК
Ryzen и 16 Гбайт DDR5: как сэкономить на памяти так, чтобы не лишиться 15 % производительности

Ryzen и 16 Гбайт DDR5: как сэкономить на памяти так, чтобы не лишиться 15 % производительности
Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Тогда руководство OpenAI, как сообщает The Wall Street Journal, было убеждено в способности данных мер обеспечить указанные направления бизнеса более выраженным потенциалом роста. Кроме того, реструктуризация снизила бы финансовую нагрузку от этих инициатив на основной бизнес OpenAI. От таких планов пришлось отказаться, поскольку руководство стартапа пришло к выводу, что выделенные структурные единицы всё равно пришлось бы отображать в общем квартальном отчёте.

Бизнес по разработке аппаратного обеспечения, как отмечает источник, имеет иную специфику по сравнению с созданием ИИ-моделей, на котором специализируется OpenAI. Разработка устройств нуждается в существенных финансовых вложениях и подразумевает сильную зависимость от множества поставщиков компонентов, другие горизонты планирования и принципы взаимодействия с инвесторами и партнёрами. В 2024 году OpenAI вложила $675 млн в стартап Figure AI, который разрабатывает человекоподобных роботов для промышленного применения. Если бы этот бизнес обрёл самостоятельность, его текущая капитализация могла бы достичь $2 млрд.

OpenAI также пытается разработать собственные ИИ-чипы в сотрудничестве с Broadcom, выпуском которых могла бы заняться TSMC. Если бы данное подразделение OpenAI обрело самостоятельность, то на его развитие потребовалось от $5 до $10 млрд дополнительных инвестиций. По некоторым оценкам, робототехническое и «аппаратное» направления бизнеса OpenAI в прошлом году оттянули от 20 до 30 % средств, направленных на финансирование проектов стартапа. Общая сумма затрат по итогам прошлого года достигла $7 млрд. Окончательно идея реструктуризации руководством OpenAI пока не заброшена. Если стартап сосредоточится чисто на программном бизнесе, он сможет демонстрировать норму прибыли свыше 70 %, и это убедит инвесторов в целесообразности дальнейшего финансирования OpenAI. Робототехнический актив при этом бы тоже не остался без внимания инвесторов, просто ему бы пришлось соревноваться за их благосклонность с другими представителями робототехнической отрасли, хотя не исключены и альянсы с американскими компаниями этого сегмента.

Не нужно забывать, что OpenAI также сотрудничает и со стартапом бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва (Jony Ive). Партнёры рассчитывают создать более десятка моделей персональных устройств, ориентированных на работу с искусственным интеллектом. Словом, у OpenAI достаточно инициатив в сфере разработки аппаратного обеспечения, но стартап явно не собирается все из них обособлять именно на этапе подготовки к IPO, которое должно состояться до конца этого года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Финансовый директор OpenAI заявила, что стартап наблюдает огромный спрос на свои продукты
OpenAI бьёт тревогу: пользователи уходят к конкурентам — расходы на ИИ растут быстрее доходов
Инвесторы насторожились: Сэм Альтман пытался направить деньги OpenAI в личные проекты
Бум ИИ разогнал апрельскую выручку Foxconn почти на 30 %
Власти ЮАР использовали ИИ при создании закона о регулировании ИИ — результат предсказуем
Steam Machine не за горами: Valve ввезла в США 50 тонн «игровых приставок» за два дня
Теги: openai, реструктуризация, робототехника, ии-чип, ipo
openai, реструктуризация, робототехника, ии-чип, ipo
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
За пылью Млечного Пути скрывался гигант: астрономы пересчитали сверхскопление Вела — оно мощнее Великого аттрактора
Вместо «Роскосмоса» южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли запустила SpaceX
Oracle уволила 30 000 сотрудников ради ИИ и ЦОД, а уволенные объединились для борьбы за компенсации
В кабеле питания Asus ROG Equalizer за $50 «нет никакого смысла», а удаление встроенного мостика улучшает баланс тока, говорит Der8auer
Нереалистичная нагрузка, завышенные ожидания и «глухое» руководство: ноябрьский релиз обернулся для создателей GTA VI жёсткими переработками
ИИ-помощник Copilot начал присваивать себе заслуги программистов, но Microsoft уже всё починила 60 мин.
Генераторы изображений стали главным драйвером роста ИИ-чат-ботов 2 ч.
iOS 26.5 добавит в iPhone кроссплатформенное шифрование RCS-сообщений 2 ч.
Apple снова попросила Верховный суд США приостановить принудительный перерасчёт комиссий в App Store 3 ч.
Дети научились обходить проверки возраста онлайн, просто рисуя себе усы 3 ч.
Маск потребовал от президента OpenAI вернуть $29 млрд — суд вскрыл старый дневник 4 ч.
Новая Call of Duty впервые за 13 лет не выйдет на PS4 — консоли прошлого поколения остались в прошлом 4 ч.
Selectel создал новую компанию для реализации ИИ-проектов 4 ч.
Глава Take-Two объяснил, почему GTA VI обойдёт ПК на запуске 5 ч.
Календарь релизов 4–10 мая: Dead as Disco, Mixtape, Motorslice и Beyond Enemy Lines — Vietnam 14 ч.
Аналог Face ID без выреза в экране: стартап Metalenz показал подэкранную систему распознавания лица 14 мин.
OpenAI собиралась выделить роботов и устройства в отдельные компании, но передумала 17 мин.
Россияне начали жаловаться на предпраздничные ограничения мобильного интернета 34 мин.
Microsoft поделится Azure Integrated HSM с OCP для укрепления аппаратной защиты облаков 48 мин.
Бум ИИ разогнал апрельскую выручку Foxconn почти на 30 % 2 ч.
Власти ЮАР использовали ИИ при создании закона о регулировании ИИ — результат предсказуем 2 ч.
Китай на пути к отказу от импортных кремниевых пластин — локализация достигнет 70 % к концу года 2 ч.
Бум ИИ взвинтил спрос: SSD и HDD теперь продают по контрактам на годы вперёд 3 ч.
Valve распродала Steam Controller менее чем за полчаса — спекулянты взвинтили цену на eBay в семь раз 3 ч.
Steam Machine не за горами: Valve ввезла в США 50 тонн «игровых приставок» за два дня 4 ч.