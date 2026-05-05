Раскрыты самые успешные игровые компании по итогам 2025 года — российский рынок восстанавливается после краха

Издание ComNews назвало самых крупных игроков на российском рынке видеоигр по итогам 2025 года и наметило основные тенденции в развитии отрасли на протяжении оставшейся части 2026-го.

Источник изображения: «Леста Игры»

Самой успешной российской игровой компанией в 2025 году стала «Леста Игры» («Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz). Выручка её юрлица ООО «Леста Геймс Эдженси» составила 29 млрд рублей, а чистая прибыль — 10,5 млрд рублей.

На втором месте — Astrum Entertainment (Warface, Ncore). По сумме трёх юрлиц (ООО «Аструм Лаб», ООО «Аструм», ООО «Наши игры») её выручка достигла 9,5 млрд рублей, тогда как чистая прибыль превысила 6,5 млрд рублей.

Топ-10 самых успешных российских игровых компаний в 2025 году по объёму выручки составляют:

  • «Леста Игры» — 29 млрд рублей выручки и 10,5 млрд рублей чистой прибыли;
  • Astrum Entertainment — 9,5 млрд рублей выручки и 6,5 млрд рублей чистой прибыли;
  • «СофтКлаб» — 3 млрд рублей выручки и 25,2 млн чистой прибыли;
  • BlackHub Games — 2,4 млрд рублей выручки и 947,1 млн рублей чистой прибыли;
  • 4game — 2,2 млрд рублей выручки и 352,3 млн чистой прибыли;
  • Exbo — 2,2 млрд рублей выручки и 904,4 млн чистой прибыли;
  • FunFlow — 2,1 млрд рублей выручки и 1,2 млрд чистой прибыли;
  • «АБ Софт» — 2,1 млрд рублей выручки и 504,6 млн чистой прибыли;
  • CarX Technologies — 2 млрд рублей и 878,7 млн рублей чистой прибыли;
  • Krista Games — 1,6 млрд рублей выручки и 15,2 млн рублей чистой прибыли.
По мнению генерального директора Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василия Овчинникова, российский рынок постепенно восстанавливается после спада 2022 года. Улучшается и инвестиционный климат.

В Astrum Entertainment прогнозируют, что на протяжении 2026 года отрасль продолжит рост с ежегодной динамикой около 5 %: «На данный момент мы оцениваем объём рынка в 288 млрд рублей».

Среди основных трендов в 2026 году опрошенные ComNews эксперты выделили рост использования генеративного ИИ. Astrum Entertainment применяет технологию для создания контента, настройки баланса и аналитики.

