Обзор нового сезона Warface «Стальные кварталы»: брутальность в каждой катке!

Жанр Экшен, многопользовательский шутер от первого лица Издатель Astrum Entertainment Разработчик Astrum Entertainment Минимальные

требования Процессор Intel Core i3-530 2,9 ГГц / AMD Athlon II X3 415e 2,5ГГц, 4 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 1 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTS 450 / AMD Radeon HD 5750, 35 Гбайт на накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 7 / 8.1 / 10 / 11, учётная запись в VK Play Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-3470 3,2 ГГц / AMD Athlon 240GE 3,5 ГГц, 6 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce 1050 Ti / AMD Radeon R9 380, операционная система Windows 10 / 11 Дата выхода 4 марта 2026 года Возрастной ценз От 12 лет Локализация Текст, звук Платформы PC Официальный сайт

Warface практически четырнадцать лет радует поклонников онлайн-экшенов, и сезон «Стальные кварталы» наглядно демонстрирует, как проекту удаётся удерживать фанатов со стажем и при этом стабильно привлекать новых любителей жарких перестрелок. Разработчики из Astrum Entertainment слышат свою аудиторию и стараются адаптировать Warface под запросы игроков, оптимизируя и совершенствуя свой проект, что для игры с таким количеством наполнения (четырнадцать PvP-режимов, пятьдесят карт и огромный пласт PvE-контента) — неимоверно важно! Мы вновь решили окунуться в адреналиновый угар режимов Warface, чтобы посмотреть, как «Стальные кварталы» изменили игру.

Думаю, поклонники жанра согласятся: техническая стабильность — важнейшая часть любого онлайн-экшена, напрямую влияющая на удовольствие от игры. И разработчики Warface это прекрасно понимают — по их заявлениям, техническая составляющая проекта является ключевым вектором работы в этом году. И уже в текущем сезоне можно заметить, насколько огромную работу проделала команда, — играть стало комфортнее, чем когда-либо. Тут и оптимизация, и улучшение античита, и сокращение пинга, и уменьшение времени загрузки карт матчей. На геймплей это повлияло наилучшим образом — каждый бой ощутимо прибавил в динамике, «заиканий» картинки нет, да и обидных смертей из-за высокого пинга со мной не случалось. Ещё и паузы между «катками» стали куда меньше — еле-еле хватит на глоточек-другой кофе и быструю проверку сообщений в мессенджере.

Давние фанаты проекта наверняка отметят и кое-какие существенные изменения в самой игре — например, возвращение легендарной карты «Окраина». Любимая многими локация с атмосферой бразильских фавел была ощутимо оптимизирована, и теперь каждый матч здесь играется плавно и без малейших подвисаний. Над другой знаковой картой также провели серьёзную работу — локация «Дворец» получила множество игровых изменений, направленных на повышение общей динамики, а также на улучшение баланса и создание более равных и честных условий для обеих команд.

Перебалансировке подверглись и некоторые стволы: скажем, Benelli M4 Custom и СВ-98 получили усиления, чтобы не выпадать из огнестрельной меты игры. И конечно, в этом сезоне в руки игроков попали новые единицы вооружения: внушительной мощи пистолет DE Viking и гроза дальних дистанций Browning BAR Mk.II Safari. Отличные боевые опции, с которыми так и хочется впрыгнуть в самое горнило схватки.

Со «Стальными кварталами» в Warface стартовал и новый весенний боевой пропуск, идеально передающий суровое настроение сезона. Здесь вы можете открыть камуфляжи для оружия и устройств из серий «Шов» и «Металл» с приятными металлическими переливами и элементами дизайна, подчёркивающими вашу брутальность. Внушительные обновки можно найти и в магазине боевого пропуска — например, уже упомянутую оружейную серию «Металл», в состав которой вошли HArms CQR, Honey Badger, McMillan CS5 и мой личный фаворит, дробовик Kel-Tec KSG, из которого я настреляла неимоверное количество «фрагов».

В PvE можно обзавестись оружием из новейшей серии «Сварка», в которую входят FN Evolys, Panzer Arms BP-12, ПП-2011 "Кедр-Para", Sabatti STR, пистолет Макарова и нож S&W Survival Tanto. Это прекрасно дополняет эстетику текущего сезона. Но ценная добыча — далеко не главная причина погрузиться в сюжетные перипетии вселенной Warface. Здесь вас ждут напряжённые и суровые миссии, где вам предстоит прорываться сквозь толпы опасных противников и смертоносных боссов, выкладываясь на полную в каждой стычке. Задания разнятся по сложности и продолжительности и часто требуют исключительной командной сыгранности и тактики. А ещё здесь, на мой взгляд, лучше всего раскрываются особенности и сильные стороны классов. Медик спасёт команду от тотальной гибели, инженер добавит группе взрывной мощи своими минами, снайпер идеален для точечного нанесения существенного урона крепким противникам, а штурмовик — универсальная и надёжная боевая единица для практически любой ситуации.

С этими знаниями о классах стоит запрыгнуть и в PvP — форматы на любой вкус и игровой запрос. Хотите вдумчивый и напряжённый геймплей, где тактика, реакция и слаженные командные действия решают исход каждого раунда? Обратите внимание на рейтинговый режим, о котором я, кстати, подробно рассказывала в обзоре. Бои здесь самые напряжённые, а цена ошибки — наиболее высока, ведь возрождений в рейтинговых раундах нет (разве что вас поднимет соратник-медик), да и знание карт может сыграть ключевую роль. И конечно, сюда стоит зайти ради косметических и игровых наград вроде камуфляжа «Бригадир» для Mateba Autorevolver, перчаток из этого же визуального набора, ножа кунай и особого набора стикеров. А ещё здесь ждут уникальные достижения и детали для прокачки модов, которые пригодятся и в других игровых режимах.

Скажем, в нерейтинговых вариациях «Подрыва» и «Блица». Или же в стремительных PvP-режимах вроде «мясорубки», где игроки сражаются каждый сам за себя и где опасность поймать шальную очередь ждёт со всех направлений. Чуть более размеренно идут дела в командной вариации «дефматча», где в ожесточённом бою товарищи прикроют фланги. Адреналиновый кураж ждёт и в более комплексном «Штурме», где предстоит захватывать командные пункты врага и не отдавать ему свои. А в «Захвате» вы будете охранять свои коды запуска ракет и, разумеется, похищать вражеские. Словом, выбор PvP-активностей огромный, и всегда можно отдать предпочтение тому, что лучше всего отвечает вашему игровому стилю или времени, которым вы располагаете. Можно заскочить на парочку быстрых раундов (по семь-десять минут) в «мясорубку» или «командный бой», а можно и выделить вечер под несколько двадцатиминутных схваток в «Штурме».

Объединяет все режимы одна важная вещь — понять базовые принципы практически каждого формата можно довольно быстро. Немножко практики — и вот вы уже оформляете серии убийств в подкате или совершаете дерзкие атаки в тыл врага под прикрытием товарищей и дымовой гранаты. Закалившись в боях, вы лучше чувствуете игру, лучше понимаете локации, осознаёте хитрости и просто получаете в разы больше удовольствия от стремительного игрового процесса.

В сезоне «Стальные кварталы» явно заметно, насколько скрупулёзно разработчики относятся к своему проекту, делая ставку на техническую составляющую и веселье игроков. Мне было исключительно приятно вновь ворваться в режимы игры, и, уверена, если вы давно не заходили в Warface, то вас ждёт пара приятных сюрпризов при возвращении. К слову, о сюрпризах: совсем скоро проект отмечает день рождения, к которому команда приготовила новый PvP-режим «Вызов», а также множество сюрпризов и подарков для игроков. Запрыгивайте в Warface, чтобы не пропустить!

Warface

