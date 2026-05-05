«Это не распознавание лиц»: в Facebook✴ и Instagram✴ встроили ИИ, который выявляет детей по росту и строению скелета

Meta запустила ИИ-систему, которая по фотографиям и видео анализирует рост и строение скелета пользователей Facebook и Instagram, чтобы находить и удалять аккаунты детей младше 13 лет. Компания подчёркивает, что технология не распознаёт лица и не определяет конкретного человека на снимке. Алгоритм пока работает в нескольких странах, включая США, и Meta планирует расширить его географию.

Больше кадров — больше лага: тестирование латентности с генерацией кадров DLSS и FSR

Ryzen и 16 Гбайт DDR5: как сэкономить на памяти так, чтобы не лишиться 15 % производительности

Обзор ноутбука HONOR MagicBook X16 2026: как раньше, только лучше

Можно ли экономить на DDR5 для Ryzen? Сравниваем дешёвую память с дорогой

Компьютер месяца — май 2026 года

Обзор Ryzen 7 9850X3D: три процента за двадцать баксов

Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей

Обзор Apple MacBook Neo: удивительно хороший ноутбук с процессором от iPhone

Гид по выбору OLED-монитора в 2026 году: эволюция в деталях

Обзор Samsung Galaxy Z TriFold: тройной складной смартфон по цене квартиры в Воркуте

Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК

От Ryzen 7 1800X до Ryzen 7 9850X3D: девять лет эволюции AMD в одном тесте

Источник изображения: Markus Spiske / unsplash.com

ИИ сканирует публикации на обеих платформах и анализирует визуальные признаки возраста пользователей — прежде всего рост и строение скелета. Помимо изображений алгоритм проверяет сообщения, комментарии, биографические сведения, подписи и собирает по ним признаки того, что автор может быть несовершеннолетним. По принципу действия инструмент похож на систему сканирования лиц. Если система решит, что аккаунт принадлежит ребёнку, то заблокирует его. Чтобы учётную запись не удалили, владельцу нужно подтвердить возраст.

Facebook начнёт автоматически переводить несовершеннолетних пользователей в подростковые аккаунты Teen Accounts с ограниченными настройками контента, сообщений и экранного времени (источник изображения: Meta)

Заявление прозвучало через несколько дней после того, как присяжные в штате Нью-Мексико (США) признали Meta виновной в нарушении законодательства. Компания вводила пользователей в заблуждение относительно безопасности своих платформ и не защищала детей от вредоносного контента. Meta обязали выплатить $375 млн. Помимо штрафа компании, возможно, придётся внести изменения в работу платформ, из-за которых она уже пригрозила уйти из штата.

Параллельно Meta распространяет на Facebook подростковые аккаунты Teen Accounts. Система автоматически определяет пользователей от 13 до 18 лет и переводит их в этот режим, в котором ограничен контент, заблокированы сообщения от незнакомцев и запрещены прямые трансляции для тех, кому ещё нет 16. В Instagram технология работает с 2024 года. Теперь Meta запустит её на Facebook сначала в США, а в июне подключит Великобританию и Европу.

В заявлении Meta также высказалась за то, чтобы возраст пользователя проверяли на уровне магазинов приложений и операционных систем. Такой подход поддерживают всё больше политиков в Конгрессе США и в нескольких штатах, в том числе в Калифорнии и Колорадо.

Теги: ii, ff, me, ии, дети
Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

