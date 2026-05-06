Акции Intel достигли исторического максимума — вложения властей США с августа упятерились

Оптимистичный квартальный отчёт Intel оказался не единственным фактором, способным положительно влиять на динамику курса компании. Вчерашние слухи об интересе Apple к выпуску её процессоров силами Samsung и Intel подняли капитализацию не только южнокорейского производителя, но и американского процессорного гиганта. Курс акций Intel вырос на 13 % до рекордных $108,15, а правительственный пакет с августа прошлого года подорожал в пять с лишним раз.

В стороне от ситуации не остался даже президент США Дональд Трамп (Donald Trump), который в своей социальной сети Truth Social ещё на прошлой неделе заявил: «Акции Intel продолжают расти в цене. Я очень горд за эту компанию в той части, что по моей инициативе США за последние 90 дней заработали на этих акциях более $30 млрд». Напомним, в августе прошлого года власти США потратили около $8,9 млрд на примерно 10 % акций Intel. Курс акций компании с тех пор вырос на 420 %, что и позволяет Трампу говорить о теоретическом доходе в $30 млрд и более от их потенциальной продажи. Он поздравил американский народ со столь удачной инвестицией.

Всего по итогам апреля акции Intel укрепились в цене на 114 %, сейчас они находятся на максимальном уровне за всю историю присутствия компании на бирже. Капитализация Intel превышает $543 млрд. Сотрудничество с Google и Tesla, а также удачный квартальный отчёт, позволили акциям Intel продемонстрировать наиболее впечатляющую динамику курса акций.

