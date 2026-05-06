SpaceX и Tesla вложат $55 млрд в строительство гигантской фабрики по выпуску чипов в Техасе

Ещё в конце января Илон Маск (Elon Musk) заявил, что его компаниям понадобится собственная фабрика Terafab по производству чипов на территории США, чтобы устранить зависимость от контрактных поставщиков на пути к насыщению космоса центрами обработки данных для ИИ. На этой неделе стало известно, что SpaceX и Tesla намерены потратить на строительство предприятия $55 млрд.

Сумма была прописана в заявке, которую SpaceX подала на этой неделе, как поясняет Reuters. Такой объём инвестиций предусмотрен только для первой фазы проекта, и если потом станет очевидно, что SpaceX потребуется больше чипов для космических ЦОД, то сумма инвестиций может вырасти до $119 млрд, как отмечается в заявке. Строительство будет вестись на территории округа Граймс в Техасе, где уже выделен участок земли под развитие. Для промышленных резидентов территории будет предусмотрен льготный режим налогообложения, если соответствующие поправки местные власти успеют внести в законодательство в следующем месяце.

Напомним, что Intel взялась поддержать проект Маска, причём в прошлом месяце он даже заявил, что собирается использовать фирменный техпроцесс Intel 14A для выпуска своих ИИ-чипов. При этом миллиардер не уточнил, будет ли непосредственная обработка кристаллов по указанной технологии осуществляться непосредственно на территории Terafab. Предприятие должно обеспечивать высокую вертикальную интеграцию производственных процессов. Первым шагом к запуску собственного производства чипов SpaceX может считать строительство исследовательского центра в Техасе за $3 млрд, которое уже началось. По замыслу Маска, при помощи будущей фабрики SpaceX сможет ежегодно вводить в строй до 1 тераватта вычислительных мощностей. Для выпуска чипов будут использоваться технологии как минимум 2-нм класса.