Сегодня 06 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники SpaceX и Tesla вложат $55 млрд в строите...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

SpaceX и Tesla вложат $55 млрд в строительство гигантской фабрики по выпуску чипов в Техасе

Ещё в конце января Илон Маск (Elon Musk) заявил, что его компаниям понадобится собственная фабрика Terafab по производству чипов на территории США, чтобы устранить зависимость от контрактных поставщиков на пути к насыщению космоса центрами обработки данных для ИИ. На этой неделе стало известно, что SpaceX и Tesla намерены потратить на строительство предприятия $55 млрд.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Сумма была прописана в заявке, которую SpaceX подала на этой неделе, как поясняет Reuters. Такой объём инвестиций предусмотрен только для первой фазы проекта, и если потом станет очевидно, что SpaceX потребуется больше чипов для космических ЦОД, то сумма инвестиций может вырасти до $119 млрд, как отмечается в заявке. Строительство будет вестись на территории округа Граймс в Техасе, где уже выделен участок земли под развитие. Для промышленных резидентов территории будет предусмотрен льготный режим налогообложения, если соответствующие поправки местные власти успеют внести в законодательство в следующем месяце.

Напомним, что Intel взялась поддержать проект Маска, причём в прошлом месяце он даже заявил, что собирается использовать фирменный техпроцесс Intel 14A для выпуска своих ИИ-чипов. При этом миллиардер не уточнил, будет ли непосредственная обработка кристаллов по указанной технологии осуществляться непосредственно на территории Terafab. Предприятие должно обеспечивать высокую вертикальную интеграцию производственных процессов. Первым шагом к запуску собственного производства чипов SpaceX может считать строительство исследовательского центра в Техасе за $3 млрд, которое уже началось. По замыслу Маска, при помощи будущей фабрики SpaceX сможет ежегодно вводить в строй до 1 тераватта вычислительных мощностей. Для выпуска чипов будут использоваться технологии как минимум 2-нм класса.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
SpaceX готовит выпуск собственного GPU вместе с Tesla, но признаёт проект рискованным
Мегафабрика Terafab Илона Маска будет выпускать чипы по ангстремному техпроцессу Intel 14A
Intel объединилась с SpaceX, xAI и Tesla для создания мощнейшего производства чипов TeraFab
Власти США намерены вмешаться в цепочки поставок, чтобы смягчить дефицит памяти
Акции Intel достигли исторического максимума — вложения властей США с августа упятерились
Китайские конкуренты Nvidia тратят на разработки больше, чем зарабатывают
Теги: tesla, spacex, terafab, илон маск, производство микросхем
tesla, spacex, terafab, илон маск, производство микросхем
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Тёмная, горячая, безжизненная скала»: телескоп «Джеймс Уэбб» впервые изучил поверхность экзопланеты за пределами Солнечной системы
Bank of America призвал взвалить спасение игровой индустрии на потребителя — GTA VI должна стоить $80
«Шринкфляция» добралась до гаджетов — в 2026 году они не только дорожают, но и получают меньше памяти
Спустя три года поисков игроки наконец нашли секретный коровий уровень в Diablo IV, но оказались разочарованы
«Оглушительный успех»: менее чем за неделю в раннем доступе продажи Heroes of Might & Magic: Olden Era достигли 650 тысяч копий
Скандал с Horizon оказался лишь верхушкой айсберга: ошибки в ПО Почты Великобритании ломали судьбы сотрудников 30 лет 13 мин.
Iren купит Mirantis за $625 млн, чтобы расширить свой ИИ-стек 2 ч.
Google Chrome для Android научился не показывать сайтам точное местоположение 3 ч.
Невероятный мод Zagreus’ Journey для Hades 2 вышел из «беты» и поразил даже разработчиков Hades 3 ч.
Издатели: Цукерберг лично одобрил массовое пиратство книг для обучения ИИ 4 ч.
Студия разработчиков MindsEye уволила 90 % сотрудников, а план спасения игры под угрозой 4 ч.
Китайский «Большой фонд» может возглавить финансирование DeepSeek при оценке $45 млрд 4 ч.
Galaxy S26 получит бету One UI 9 раньше, чем владельцы старых моделей увидят стабильную One UI 8.5 5 ч.
«Выглядит круто и ужасно одновременно»: авторы ремастеров GTA анонсировали онлайн-боевик о сражениях огромных монстров BeastLink 5 ч.
Спустя 10 лет в Steam вернулась амбициозная военная стратегия R.U.S.E. — с поддержкой Steam Deck и всеми DLC в комплекте 6 ч.
Смартфоны Xiaomi 17T и 17T Pro на мощных чипах MediaTek показались на изображениях в преддверии анонса 7 мин.
ЦОД уходят в море: Samsung придумала плавучую платформу для ИИ 41 мин.
Dreame показала грядущий электрический фастбэк Nebula 01X, в том числе внутри 47 мин.
Apple урезает семейство Mac: мощные версии исчезают из-за нехватки памяти 57 мин.
Valve открыла путь к кастомизации Steam Controller и Steam Controller Puck, опубликовав точные чертежи их корпусов 2 ч.
SpaceX и Tesla вложат $55 млрд в строительство гигантской фабрики по выпуску чипов в Техасе 2 ч.
Прототип тихого сверхзвукового лайнера NASA X-59 в шаге от преодоления сверхзвукового барьера 2 ч.
В 2025 году AWS увеличила площадь своих ЦОД и офисов на 16 % 2 ч.
Как тебе такое, Илон Маск? Китайская BYD стала популярнее Tesla на многих рынках за пределами Китая 2 ч.
Активисты ополчились на IPO компании SpaceX на $2 трлн — в прошлом году они обвалили капитализацию Tesla на $600 млрд 2 ч.