«Спокойной ночи и удачи!»: руководитель франшизы Dying Light покинул Techland после 13 лет работы

Руководитель популярной франшизы зомби-боевиков в открытом мире Dying Light Тимон Смектала (Tymon Smektala) у себя в соцсетях без предупреждения объявил об уходе из польской студии Techland.

Напомним, Смектала присоединился к Techland весной 2013 года в качестве гейм-дизайнера и за девять лет дослужился до звания руководителя франшизы Dying Light — на должность специалист заступил осенью 2022-го.

Как стало известно, спустя 13 лет работы Смектала покидает Techland, чтобы открыть новую главу своей жизни. Что именно она предполагает, разработчик в настоящее время не уточняет.

В обращении к читателям своих соцсетей Смектала поблагодарил уже бывших коллег по Techland и увлечённое сообщество франшизы: «Вы помогли сделать Dying Light такой, какой она является сегодня».

«Франшиза в надёжных руках, и я буду рад увидеть её дальнейший рост. Не терпится пережить следующую главу [Dying Light] в роли игрока. Я всегда буду болеть за Dying Light! Спокойной ночи и удачи!» — заключил Смектала.

Новейшей игрой серии остаётся Dying Light: The Beast. По словам Смекталы, проект не претендует на звание полноценной флагманской части, но внутри Techland позиционируется как Dying Light 3.

Dying Light: The Beast вышла 18 сентября 2025 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Игра заслужила 75−79 % на Metacritic и 87 % на площадке Valve (более 56 тыс. «очень положительных» обзоров).