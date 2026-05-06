Сегодня 06 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Анонс «Спокойной ночи и удачи!»: руководитель ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Спокойной ночи и удачи!»: руководитель франшизы Dying Light покинул Techland после 13 лет работы

Руководитель популярной франшизы зомби-боевиков в открытом мире Dying Light Тимон Смектала (Tymon Smektala) у себя в соцсетях без предупреждения объявил об уходе из польской студии Techland.

Источник изображения: Steam (Ali051)

Источник изображения: Steam (Ali051)

Напомним, Смектала присоединился к Techland весной 2013 года в качестве гейм-дизайнера и за девять лет дослужился до звания руководителя франшизы Dying Light — на должность специалист заступил осенью 2022-го.

Как стало известно, спустя 13 лет работы Смектала покидает Techland, чтобы открыть новую главу своей жизни. Что именно она предполагает, разработчик в настоящее время не уточняет.

Смектала в октябре 2025 года (источник изображения: Impulse Gamer)

Смектала в октябре 2025 года (источник изображения: Impulse Gamer)

В обращении к читателям своих соцсетей Смектала поблагодарил уже бывших коллег по Techland и увлечённое сообщество франшизы: «Вы помогли сделать Dying Light такой, какой она является сегодня».

«Франшиза в надёжных руках, и я буду рад увидеть её дальнейший рост. Не терпится пережить следующую главу [Dying Light] в роли игрока. Я всегда буду болеть за Dying Light! Спокойной ночи и удачи!» — заключил Смектала.

Смектала решил, что пришло время двигаться дальше (источник изображения: Steam)

Смектала решил, что пришло время двигаться дальше (источник изображения: Steam)

Новейшей игрой серии остаётся Dying Light: The Beast. По словам Смекталы, проект не претендует на звание полноценной флагманской части, но внутри Techland позиционируется как Dying Light 3.

Dying Light: The Beast вышла 18 сентября 2025 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Игра заслужила 75−79 % на Metacritic и 87 % на площадке Valve (более 56 тыс. «очень положительных» обзоров).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Глава разработки Assassin’s Creed Codename Hexe покинул проект вслед за творческим руководителем
«Это был конец»: бывший босс Overwatch объяснил, почему спустя 20 лет работы покинул Blizzard
Ведущий разработчик Assassin’s Creed Codename: Hexe покинул Ubisoft в разгар производства
Второй трейлер GTA VI вышел ровно год назад, а фанаты вычислили дату следующего показа по расположению планет
Соавтор Mortal Kombat подтвердил работу над новой Mortal Kombat «и не только»
Московский суд запретил легендарный развлекательный портал «ЯПлакалъ»
Теги: dying light, techland, экшен, хоррор
dying light, techland, экшен, хоррор
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Тёмная, горячая, безжизненная скала»: телескоп «Джеймс Уэбб» впервые изучил поверхность экзопланеты за пределами Солнечной системы
Bank of America призвал взвалить спасение игровой индустрии на потребителя — GTA VI должна стоить $80
«Шринкфляция» добралась до гаджетов — в 2026 году они не только дорожают, но и получают меньше памяти
«Оглушительный успех»: менее чем за неделю в раннем доступе продажи Heroes of Might & Magic: Olden Era достигли 650 тысяч копий
Спустя три года поисков игроки наконец нашли секретный коровий уровень в Diablo IV, но оказались разочарованы
«Спокойной ночи и удачи!»: руководитель франшизы Dying Light покинул Techland после 13 лет работы 47 мин.
Meta готовит персонального ИИ-помощника для миллиардов пользователей — проект на $145 млрд пугает инвесторов 2 ч.
Второй трейлер GTA VI вышел ровно год назад, а фанаты вычислили дату следующего показа по расположению планет 2 ч.
Серверы Ubuntu снова заработали после пятидневной DDoS-атаки 3 ч.
Соавтор Mortal Kombat подтвердил работу над новой Mortal Kombat «и не только» 3 ч.
Google проведёт 12 мая мероприятие Android Show I/O Edition — там расскажут об Android 17 и, вероятно, об Aluminium OS 4 ч.
Gemini в «Google Документах» научился запоминать «постоянные» инструкции 4 ч.
Московский суд запретил легендарный развлекательный портал «ЯПлакалъ» 4 ч.
Десктопный Google Chrome без предупреждения раздулся до более чем 4 Гбайт — из-за ИИ 4 ч.
Скандал с Horizon оказался лишь верхушкой айсберга: ошибки в ПО Почты Великобритании ломали судьбы сотрудников 30 лет 5 ч.
«Борьба за выживание»: Microsoft хочет отказаться от обязательств по энергосбережению ради процветания ИИ 2 ч.
AMD уйдёт от универсальных серверных CPU — EPYC ждёт дробление под ИИ, облака и другие сценарии 3 ч.
Россияне смогут с 1 сентября сохранять номера телефонов при переезде в другие регионы 3 ч.
ДАТАРК расширила производство модульных ЦОД 3 ч.
Президент OpenAI оказался владельцем долей в Cerebras и CoreWeave, у которых миллиардные сделки с самой OpenAI 4 ч.
Астрофизики открыли доступ к одной из крупнейших симуляций Вселенной— размером с 500 000 фильмов в HD 4 ч.
Представлен E Ink-планшет reMarkable Paper Pure — быстрее, легче и умнее, чем reMarkable 2 4 ч.
Выручка AMD от чипов выросла в полтора раза — акции компании на подъёме 5 ч.
Смартфоны Xiaomi 17T и 17T Pro на мощных чипах MediaTek показались на изображениях в преддверии анонса 5 ч.
ЦОД уходят в море: Samsung придумала плавучую платформу для ИИ 6 ч.