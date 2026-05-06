AMD выпустила драйвер с поддержкой Pragmata и других новых игр

Компания AMD выпустила свежий пакет графического драйвера Radeon Software Adrenalin 26.5.1 WHQL. Новое программное обеспечение предлагает поддержку Pragmata, Honor of Kings: World, Industria 2, Tides of Tomorrow и Mongil: Star Dive.

Новый драйвер также исправляет ряд проблем, наблюдавшихся в предыдущих версиях. В частности, устранены периодические «заикания» изображения в Resident Evil Requiem в Раккун-Сити и проблемы с искажением изображения в God of War (2018) на видеокартах Radeon RX 9000.

Список известных проблем:

на некоторых системах с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 возможны редкие вылеты или тайм-ауты драйвера во время игры в Battlefield 6. AMD активно ищет решение совместно с разработчиками;

на некоторых видеокартах AMD возможны мигания или искажения текстур в Battlefield 6 при активной функции AMD Record and Stream;

функции AMD FSR Upscaling и AMD FSR Frame Generation могут отображаться как неактивные в программном обеспечении AMD Software: Adrenalin Edition во время игры в Battlefield 6, если они включены на графических продуктах серии Radeon RX 9000;

периодические вылеты и тайм-ауты драйвера в RoadCraft на видеокартах Radeon RX 9000;

возможны искажения изображения в Satisfactory на видеокартах Radeon RX 9000.

Скачать драйвер Radeon Software Adrenalin 26.5.1 WHQL можно с официального сайта AMD.