Anthropic мчится к капитализации в $1 трлн — сделки со SpaceX и AWS в этом сильно помогут

Темпы роста капитализации ведущих стартапов в сфере ИИ типа OpenAI и Anthropic могут создать ощущение, что инвесторы с чемоданами денег только и ждут возможности вложиться в этот новый и рискованный бизнес. Тем не менее, в случае с Anthropic важным сигналом для них стали недавние сделки с AWS и SpaceX, которые открывают дорогу к росту капитализации стартапа до $1 трлн.

Источник изображения: Anthropic

По крайней мере, такого мнения придерживаются опрошенные Financial Times источники. Они отмечают, что в течение этого лета Anthropic собирается привлечь ещё десятки миллиардов долларов США, прежде чем осенью выйдет на IPO и откроет доступ к своему капиталу розничным инвесторам. Очередной этап частного инвестирования привлёк интерес Dragoneer, General Catalyst и Lightspeed Venture Partners. Потенциальные инвесторы ожидают, что приведённая величина годовой выручки Anthropic неизбежно превысит $45 млрд, увеличившись в пять раз относительно уровня на конец прошлого года.

Более того, инвесторов воодушевляют усилия Anthropic по расширению своих вычислительных мощностей: она недавно арендовала суперкомпьютер Colossus 1 у конкурирующей SpaceX (xAI), а также заключила долгосрочное соглашение с Amazon (AWS). Кроме того, за два последних месяца Anthropic заключила соглашения с Google и Broadcom. Проводимая руководством стартапом работа по наращиванию вычислительных мощностей вселяет в инвесторов уверенность в способности Anthropic и далее наращивать выручку высокими темпами.

В ближайшие пару месяцев стартап может привлечь ещё $50 млрд, и с учётом предварительной оценки в $900 млрд поднимет капитализацию компании до уровня, близкого к $1 трлн. Собрать эти деньги после демонстрации успехов в расширении вычислительных мощностей будет заметно проще. В марте капитализацию конкурирующей OpenAI оценивали в $852 млрд, поэтому высокие темпы роста аналогичного показателя Anthropic явно раззадорят соперников. В свою очередь, полученные от инвесторов средства позволят Anthropic быстрее наращивать вычислительные мощности. OpenAI, как стало известно на этой неделе из показаний президента компании Грега Брокмана (Greg Brockman), в этом году собирается потратить на расширение своих вычислительных мощностей $50 млрд.

Теги: anthropic, openai, ии, капитализация, финансы
