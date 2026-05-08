Спрос на чипы AMD обогнал поставки — компания ищет спасение у Samsung Electronics

На квартальном отчётном мероприятии AMD в этом месяце генеральный директор компании Лиза Су (Lisa Su) призналась, что спрос на серверные процессоры превышает возможности по их поставкам, но она надеется заметно их нарастить в обозримом будущем. В этом смысле сотрудничество с Samsung в сфере выпуска 2-нм компонентов может оказаться полезным для AMD.

В середине апреля прошлого года Лиза Су во время своего визита на Тайвань продемонстрировала при помощи главы местной компании TSMC кремниевую пластину с 2-нм кристаллами, которые будут применяться при выпуске процессоров EPYC шестого поколения с условным обозначением Venice и архитектурой Zen 6. Складывалось впечатление, что поставщиком 2-нм компонентов для нужд AMD станет именно этот тайваньский подрядчик.

Южнокорейские СМИ в лице ресурса eDaily рисуют иную картину. По их данным, AMD начала переговоры с контрактным подразделением Samsung Electronics на тему выпуска 2-нм чипов. В марте Лиза Су во время своего визита в Южную Корею посетила местное передовое предприятие Samsung, и уже тогда коснулась этого вопроса в общении с представителями компании. В условиях, когда TSMC не в силах обеспечить продукцией всех своих клиентов, наличие у AMD альтернативы в виде Samsung кажется вполне резонным. Разумеется, даже если обе компании договорятся, Samsung не сможет моментально завалить AMD необходимым количеством 2-нм продукции. Тем не менее, если сотрудничество в этой сфере просчитать заранее, то в обозримом будущем можно заметно повысить шансы AMD увеличивать объёмы поставок своих процессоров более гибко, чем это позволяет зависимость от TSMC. Считается, что последняя уже распределила все мощности по выпуску 2-нм продукции и более перспективной на 2028 год и более поздние периоды.

Samsung, в свою очередь, может получить в лице AMD ещё одного крупного клиента после Tesla, для которой будет выпускать чипы по технологиям тоньше 2-нм до 2033 года минимум. Их планируется выпускать на предприятии Samsung в Техасе, поэтому той же AMD не придётся ждать поставок своей продукции из Южной Кореи.

Теги: amd, samsung, tsmc, производство микросхем, 2-нм
