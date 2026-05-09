Грузовики Tesla Semi получили батареи меньшей ёмкости, чем планировалось, но на запасе хода это не сказалось

Помимо отдельных версий кроссовера Model Y и всех пикапов Cybertruck, основным претендентом на использование аккумуляторных ячеек типа 4680 выступал электрический грузовик Tesla Semi, массовое производство которого формально было запущено в Неваде недавно. Из регуляторных документов становится ясно, что серийные Tesla Semi получили батареи меньшей ёмкости, чем было обещано изначально.

Об этом после знакомства с официальной сертификационной документацией Tesla заявляет ресурс Electrek. Ещё в середине апреля Совет по воздушным ресурсам штата Калифорния утвердил характеристики электрических грузовиков Tesla Semi в части ёмкости тяговой батареи. Обе модификации магистрального тягача оснащаются батареями на основе NCMA-ячеек типа 4680, выпускаемых Tesla самостоятельно. Если старшая с точки зрения запаса хода версия получила батарею ёмкостью 822 кВт·ч, то младшей досталась батарея ёмкостью 548 кВт·ч.

Как отмечает источник, в декабре 2022 года Илон Маск (Elon Musk) обещал, что старшая версия Tesla Semi с запасом хода 800 км будет оснащаться тяговой батареей ёмкостью около 900 кВт·ч. По крайней мере, такое значение напрашивалось с учётом способности машины тратить примерно 1,7 кВт·ч электроэнергии на каждую милю пути. В действительности ёмкость батареи оказалась на 10 % меньше, хотя на заявленном запасе хода это не сказалось. Подчёркиваем, что 800 км этот грузовик способен проезжать без подзарядки при полной массе более 37 тонн. Дело в том, что в марте Tesla Semi был усовершенствован как с точки зрения аэродинамики, так и снаряжённой массы, «похудев» более чем на 450 кг. Всё это и позволяет проезжать заявленное расстояние без подзарядки, довольствуясь тяговой батареей меньшей ёмкости.

К слову, обе версии грузовика оснащаются трёхмоторной силовой установкой мощностью 1072 л.с., а система управления подключает одну из задних осей, в зависимости от режима движения: передняя даёт нужную тягу при трогании с места, ускорении и при движении в гору, а задняя обеспечивает более экономичное равномерное движение по шоссе. Версия Tesla Semi с запасом хода 523 км имеет чуть более короткую колёсную базу, её также можно отличить по более короткому оперению кабины, поскольку «дальнобойный» вариант предусматривает наличие более объёмного «обитаемого отсека». Он в большей мере нужен для удобства размещения водителей при поездках на длительные расстояния, чем для дополнительных тяговых батарей, которые располагаются в пределах колёсной базы.