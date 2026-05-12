Сегодня 12 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Microsoft не сможет выручить на сотрудни...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Microsoft не сможет выручить на сотрудничестве с OpenAI более $38 млрд

Корпорация Microsoft является старейшим стратегическим инвестором в OpenAI, с 2019 года она поэтапно вложила в стартап не менее $13 млрд, но прошлогодняя реструктуризация OpenAI заложила основу для изменений в характере их взаимоотношений. Так, Microsoft не сможет выручить более $38 млрд за время сотрудничества с OpenAI до конца десятилетия.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Об этом сообщило издание The Information, напомнив, что первоначально Microsoft могла рассчитывать на получение 20 % выручки OpenAI, причём без ограничения максимальной суммы выручки. Теоретически, это позволяло выручке Microsoft в рамках соглашения с OpenAI достичь $135 млрд. Новая версия соглашения ограничивает эту сумму $38 млрд, экономя тем самым $97 млрд на нужды OpenAI. Считается, что такие условия дадут стартапу больше финансовой независимости на этапе подготовки к IPO, которое должно состояться до конца текущего года. При этом доля выручки OpenAI, на которую Microsoft может претендовать, осталась на уровне 20 %. Просто если до 2030 года её совокупная сумма достигнет $38 млрд, то выплаты в адрес Microsoft просто прекратятся. Если потолок достигнут не будет, выплаты прекратятся после 2030 года в любом случае. В текущем году Microsoft может получить от OpenAI около $6 млрд, как ожидается.

В новых условиях OpenAI также получает больше свободы в сфере поиска других партнёров — к числу таковых можно отнести Google и Amazon (AWS), которые являются конкурентами Microsoft. В результате осенней реструктуризации последняя получила примерно 27 % акций OpenAI. На этой неделе генеральный директор Сатья Наделла (Satya Nadella) признался в суде, что Microsoft изначально рассчитывала на получение финансовой выгоды от вложений в OpenAI, а не руководствовалась исключительно гуманистическими мотивами. На инвестициях в стартап Microsoft планировала заработать $92 млрд — это заметно больше упоминаемых выше $38 млрд, но у программного гиганта сохраняется возможность продавать свои акции OpenAI для извлечения дополнительной выгоды.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Бывший главный исследователь Илья Суцкевер владеет акциями OpenAI на сумму около $7 млрд
Microsoft рассчитывала заработать $92 млрд на ранних инвестициях в OpenAI
Сотрудники OpenAI массово стали миллионерами — сотни человек продали акций на $30 млн каждый
SK hynix может привлечь Intel вместо TSMC к выпуску памяти HBM4
Китайские производители чипов могут заработать на буме ИИ даже без передовых техпроцессов, уверен глава SMIC
Глава Silicon Motion предрёк сохранение дефицита памяти до 2028 года
Теги: openai, microsoft, финансы, ии, соглашение
openai, microsoft, финансы, ии, соглашение
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Глава Take-Two объяснил, почему даже спустя 12 лет разработки продолжает финансировать нелинейный шутер Judas от создателя BioShock
Игроки нашли новое доказательство существования неуловимого третьего дополнения к The Witcher 3: Wild Hunt
AST SpaceMobile разогнала спутниковый интернет для смартфонов почти в пять раз
Смартфоны Samsung начнут блокировать приложения с назойливой рекламой в уведомлениях
ChatGPT, Gemini и Claude по-разному оценили, какие профессии исчезнут из-за ИИ — учёные усомнились в надёжности прогнозов
Разработчики Forza Horizon 6 «наградили» пиратов блокировкой на следующие восемь тысяч лет 12 мин.
Бывший главный исследователь Илья Суцкевер владеет акциями OpenAI на сумму около $7 млрд 2 ч.
Microsoft рассчитывала заработать $92 млрд на ранних инвестициях в OpenAI 3 ч.
Google может представить на I/O 2026 новую модель генерации видео Omni 4 ч.
Исследователи Microsoft предупредили, что ИИ-модели пока не готовы к сложному классу задач 4 ч.
В iOS 26.5 появилось сквозное шифрования для кроссплатформенных RCS-сообщений 4 ч.
Календарь релизов 11–17 мая: Subnautica 2, Outbound, Directive 8020 и Black Jacket 11 ч.
Samsung выпустила One UI 8.5 для поддерживаемых Galaxy спустя пять месяцев бета-тестов 11 ч.
На ПК стартовали предзаказы Subnautica 2 — игра доступна в российских Steam и Epic Games Store 12 ч.
Издателем Stellar Blade 2 выступит не Sony, а сама Shift Up — официальный анонс сиквела уже не за горами 13 ч.
Microsoft не сможет выручить на сотрудничестве с OpenAI более $38 млрд 45 мин.
Новая статья: Обзор игрового QD-OLED WQHD-монитора Titan Army G27W9S: ярче и быстрее 7 ч.
Новая статья: Обзор сервера ASUS RS720A-E13-RS8G: DC-MHS во всей красе 9 ч.
Meta пришлось продлить срок службы серверов из-за дефицита памяти 9 ч.
AMD разрабатывает настольную Radeon RX 9050 с 8 Гбайт памяти 11 ч.
Спутник LINK прошёл испытания и приблизил спасение обсерватории Swift от сгорания в атмосфере 13 ч.
Следующая Vision Pro выйдет не раньше 2028 года: Apple переключилась на умные очки и ИИ-устройства 13 ч.
Первая частная индийская ракета отправится в космос уже этим летом — шансы на успех не высоки, и это нормально 14 ч.
Intel и Nvidia скоро выпустят первые совместные продукты, заверил гендир Тан 15 ч.
Смартфон Трампа может вообще не выйти — предзаказ не гарантирует даже запуск производства 15 ч.