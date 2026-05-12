Microsoft не сможет выручить на сотрудничестве с OpenAI более $38 млрд

Корпорация Microsoft является старейшим стратегическим инвестором в OpenAI, с 2019 года она поэтапно вложила в стартап не менее $13 млрд, но прошлогодняя реструктуризация OpenAI заложила основу для изменений в характере их взаимоотношений. Так, Microsoft не сможет выручить более $38 млрд за время сотрудничества с OpenAI до конца десятилетия.

Об этом сообщило издание The Information, напомнив, что первоначально Microsoft могла рассчитывать на получение 20 % выручки OpenAI, причём без ограничения максимальной суммы выручки. Теоретически, это позволяло выручке Microsoft в рамках соглашения с OpenAI достичь $135 млрд. Новая версия соглашения ограничивает эту сумму $38 млрд, экономя тем самым $97 млрд на нужды OpenAI. Считается, что такие условия дадут стартапу больше финансовой независимости на этапе подготовки к IPO, которое должно состояться до конца текущего года. При этом доля выручки OpenAI, на которую Microsoft может претендовать, осталась на уровне 20 %. Просто если до 2030 года её совокупная сумма достигнет $38 млрд, то выплаты в адрес Microsoft просто прекратятся. Если потолок достигнут не будет, выплаты прекратятся после 2030 года в любом случае. В текущем году Microsoft может получить от OpenAI около $6 млрд, как ожидается.

В новых условиях OpenAI также получает больше свободы в сфере поиска других партнёров — к числу таковых можно отнести Google и Amazon (AWS), которые являются конкурентами Microsoft. В результате осенней реструктуризации последняя получила примерно 27 % акций OpenAI. На этой неделе генеральный директор Сатья Наделла (Satya Nadella) признался в суде, что Microsoft изначально рассчитывала на получение финансовой выгоды от вложений в OpenAI, а не руководствовалась исключительно гуманистическими мотивами. На инвестициях в стартап Microsoft планировала заработать $92 млрд — это заметно больше упоминаемых выше $38 млрд, но у программного гиганта сохраняется возможность продавать свои акции OpenAI для извлечения дополнительной выгоды.