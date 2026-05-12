OpenAI запустила Daybreak — ответ на инициативу Anthropic Glasswing в кибербезопасности на базе Claude Mythos

OpenAI объявила о запуске проекта Daybreak в области кибербезопасности — это явно симметричный ответ на инициативу Anthropic Glasswing. В рамках Glasswing некоторым клиентам Anthropic предоставляется доступ к передовой модели искусственного интеллекта Claude Mythos Preview. Она, например, помогла Mozilla обнаружить и закрыть 271 уязвимость в последней версии браузера Firefox.

Источник изображения: Growtika / unsplash.com

OpenAI Daybreak предполагает применение нескольких моделей ИИ, а также спецверсию ИИ-агента Codex. Инициатива основана на предпосылке, что средства киберзащиты должны закладываться в ПО — ограничиваться поиском и устранением уязвимостей больше не получится, уверены в OpenAI. Цель Daybreak состоит в том, чтобы расставить приоритеты в решении наиболее важных проблем и сократить время анализа с нескольких часов до нескольких минут, генерировать и тестировать патчи в репозиториях и отправлять результаты в системы клиентов.

Для общих целей клиенты Daybreak смогут использовать новую модель GPT-5.5, а для большинства задач в области кибербезопасности станет применяться версия GPT-5.5 с доступом через Trusted Access for Cyber. Нашлось место и для GPT-5.5-Cyber для «предварительного доступа к специализированным рабочим процессам, в том числе автоматизированного анализа угроз, тестирования на проникновение и проведения контролируемых проверок». В рамках инициативы OpenAI уже сотрудничает с Cloudflare, Cisco, CloudStrike, Palo Alto Networks, Oracle и Akamai.

Теги: openai, ии, кибербезопасность
