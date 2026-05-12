Бывший продюсер Electronic Arts объяснил, почему вероятность выхода Dead Space 4 крайне мала

Бывший сценарист и продюсер франшизы научно-фантастических хорроров Dead Space Чак Бивер (Chuck Beaver) в интервью порталу FRVR прокомментировал перспективы продолжения серии Electronic Arts.

Напомним, последняя номерная игра франшизы (Dead Space 3) увидела свет в уже далёком 2013 году, а вышедший спустя 10 лет ремейк первой части от Motive Studio разочаровал Electronic Arts продажами.

Бивер объяснил, что показателей последних релизов недостаточно, чтобы оправдать создание новой номерной игры. Будучи дорогим хоррором класса AAA, Dead Space 4 нужно было бы продаться в количестве 10, а то и 15 млн копий.

По словам Бивера, заморозка серии после Dead Space 3 вовсе не показалась ему несправедливой, хоть в команде и преобладало разочарование от невозможности провести полюбившуюся фанатам франшизу до логического конца.

«Наверное, я слишком долго занимаюсь продюсированием. Я понимаю цифры, понимаю, что происходит, и понимаю, почему Motive ничего толком не одобрили после ремейка», — заявил Бивер.

Вопреки обстоятельствам, надежду увидеть Dead Space 4 до сих пор не теряет создатель Dead Space Глен Шофилд (Glen Schofield). Ветеран разработки рассчитывает, что новые владельцы Electronic Arts откроют путь к четвёртой игре.

Что касается Бивера, то после ухода из Electronic Arts весной 2013 года специалист ещё дважды возвращался в издательство — с 2014-го по 2017-й (на должность нарративного продюсера) и с апреля 2026-го по настоящее время (старшего сценариста).