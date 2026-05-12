Роскомнадзор уже третий раз за полгода опроверг слухи о блокировке Minecraft в России

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) прокомментировала потенциальную блокировку в России блоковой песочницы Minecraft от Mojang Studios.

За последние несколько дней в соцсетях распространилась информация о предстоящей блокировке Minecraft в России из-за сообщений о привлечении детей к киберпреступлениям через чаты и серверы игры.

В официальном заявлении агентству ТАСС пресс-служба Роскомнадзора заверила, что к настоящему моменту ведомство не получило соответствующих решений от уполномоченных органов.

«Роскомнадзор не получал решений уполномоченных органов об ограничении доступа к игре Minecraft. Ведомством не планируется ограничений доступа к играм», — проинформировал регулятор.

Стоит отметить, что это уже третий раз за полгода, когда Роскомнадзору приходится опровергать блокировку Minecraft в России. Первый был в прошлом декабре — тогда сообщалось, что игра якобы попала в перечень запрещённых.

Второй пришёлся на начало апреля, когда Департамент образования и науки города Москвы у себя в соцсетях сообщил, что злоумышленники начали обманывать детей через Minecraft и мессенджер Telegram.

На прошлой неделе Роскомнадзор также заверил, что не имеет ни планов, ни оснований для блокировки в России игр зарубежных компаний, получивших в стране штраф за отказ локализовать данные россиян.