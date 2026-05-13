Сегодня 13 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Продажи Silent Hill f превысили два милл...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Продажи Silent Hill f превысили два миллиона копий, а ремейк Silent Hill 2 продолжает привлекать игроков

Японский издатель Konami отчитался о новых успехах психологического хоррора Silent Hill f от тайваньской студии NeoBards Entertainment и ремейка Silent Hill 2 от польской Bloober Team.

Источник изображений: Konami

Источник изображений: Konami

Напомним, Silent Hill f на запуске обогнала ремейк Silent Hill 2 по скорости продаж — один миллион копий за день после официального релиза. Следующая вершина покорилась игре лишь через семь месяцев.

Как стало известно, суммарные отгрузки в розничные магазины и продажи Silent Hill f в сервисах цифровой дистрибуции на всех целевых платформах по состоянию на 22 апреля превысили два миллиона копий.

Что касается новых успехов ремейка Silent Hill 2, то общая аудитория переосмысления культового психологического хоррора по состоянию на 24 апреля 2026 года достигла 6 млн человек. Продажам показатель не равен.

Помимо прочего, ремейк Silent Hill 2 доступен бесплатно в премиальном каталоге PS Plus (Extra, Premium/Deluxe). Непосредственные продажи игры прошлой осенью составили 2,5 млн единиц.

Ремейк Silent Hill 2 дебютировал в октябре 2024 года на PC (Steam, EGS) и PS5, а следующей осенью добрался до Xbox Series X и S. Silent Hill f вышла в сентябре 2025 года на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S.

На прошлой неделе Konami в рамках очередного финансового отчёта сообщила, что к марту 2026 года суммарные продажи игр серии Silent Hill достигли 17,1 млн копий. Другими словами, новое достижение Silent Hill f показатель не учитывает.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Общие продажи игр серии Silent Hill превысили 17 млн копий, а у Metal Gear результаты в разы лучше
Джазовый ретрошутер Mouse: P.I. For Hire достиг новой вершины продаж и уже отбил все затраты на разработку
Диско снова в моде: неоновый экшен Dead as Disco порадовал разработчика продажами
«Быстро, жестоко и бескомпромиссно олдскульно»: анонсирован ретрошутер Nailcrown в эстетике тёмного фэнтези
Роскомнадзор уже третий раз за полгода опроверг слухи о блокировке Minecraft в России
Анонсирован необычный кооперативный роглайт Kingfish, в котором смешались экшен и градостроительная стратегия
Теги: silent hill f, silent hill 2, konami, хоррор, продажи игр
silent hill f, silent hill 2, konami, хоррор, продажи игр
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Unitree показала 500-килограммового шагающего робота, внутри которого есть место для человека
Разработчики Forza Horizon 6 «наградили» пиратов блокировкой на следующие восемь тысяч лет
Google объявила, что Android-смартфоны массово научатся передавать файлы на iPhone через AirDrop
Утечка раскрыла дату выхода Elden Ring: Tarnished Edition
Анонсирован необычный кооперативный роглайт Kingfish, в котором смешались экшен и градостроительная стратегия
Ролевой боевик Star Wars: Fate of the Old Republic от соавтора Mass Effect не станет игрой на сотни часов и обойдётся без «творчески бездушного» ИИ 24 мин.
Продажи Silent Hill f превысили два миллиона копий, а ремейк Silent Hill 2 продолжает привлекать игроков 2 ч.
Google представила Gemini Intelligence — следующий эволюционный шаг Gemini на Android-смартфонах 2 ч.
В iOS 27 появится новый жест для вызова поиска через Dynamic Island 6 ч.
Red Hat анонсировала интегрированную ИИ-платформу Red Hat AI 3.4 11 ч.
«Быстро, жестоко и бескомпромиссно олдскульно»: анонсирован ретрошутер Nailcrown в эстетике тёмного фэнтези 13 ч.
Роскомнадзор уже третий раз за полгода опроверг слухи о блокировке Minecraft в России 13 ч.
OpenAI вооружила европейские компании ИИ-моделью GPT-5.5-Cyber для защиты от хакеров 14 ч.
Бывший босс Tekken ушёл из Bandai Namco для создания «по-настоящему великих» игр в новой студии 16 ч.
Как у Маска: в Threads внедрят ИИ-бота, который сможет участвовать в обсуждениях и проверять информацию 17 ч.
Edge-компьютер Firefly AIBox-K3 оснащён чипом RISC-V с ИИ-производительностью до 60 TOPS 2 ч.
Илон Маск намерен построить сеть космопортов по всему миру для SpaceX 2 ч.
Китай запустит на Луну «кентавров» — человекоподобных роботов на колёсных шасси 2 ч.
Взрывы белых карликов-каннибалов оказались неоднородными и годами искажали картину тёмной энергии 3 ч.
Рынок материалов для производства полупроводниковых компонентов в прошлом году вырос на 6,8 % до $73,2 млрд 3 ч.
Замедление темпов роста курса акций Nvidia сократило прошлогодние доходы основателя компании на 27 % 4 ч.
Глава OpenAI заявил в суде, что Илон Маск сам поддержал идею перевода стартапа на коммерческие рельсы 4 ч.
Переговоры профсоюза и руководства Samsung провалились — забастовка намечена на 21 мая 6 ч.
Panasonic представила компактную камеру Lumix L10 с сенсором от флагмана GH7 6 ч.
Новая статья: Обзор WQHD IPS-монитора Digma Progress 27P502Q: минимум - 2026 10 ч.