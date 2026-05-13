Продажи Silent Hill f превысили два миллиона копий, а ремейк Silent Hill 2 продолжает привлекать игроков

Японский издатель Konami отчитался о новых успехах психологического хоррора Silent Hill f от тайваньской студии NeoBards Entertainment и ремейка Silent Hill 2 от польской Bloober Team.

Напомним, Silent Hill f на запуске обогнала ремейк Silent Hill 2 по скорости продаж — один миллион копий за день после официального релиза. Следующая вершина покорилась игре лишь через семь месяцев.

Как стало известно, суммарные отгрузки в розничные магазины и продажи Silent Hill f в сервисах цифровой дистрибуции на всех целевых платформах по состоянию на 22 апреля превысили два миллиона копий.

Что касается новых успехов ремейка Silent Hill 2, то общая аудитория переосмысления культового психологического хоррора по состоянию на 24 апреля 2026 года достигла 6 млн человек. Продажам показатель не равен.

Помимо прочего, ремейк Silent Hill 2 доступен бесплатно в премиальном каталоге PS Plus (Extra, Premium/Deluxe). Непосредственные продажи игры прошлой осенью составили 2,5 млн единиц.

Ремейк Silent Hill 2 дебютировал в октябре 2024 года на PC (Steam, EGS) и PS5, а следующей осенью добрался до Xbox Series X и S. Silent Hill f вышла в сентябре 2025 года на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S.

На прошлой неделе Konami в рамках очередного финансового отчёта сообщила, что к марту 2026 года суммарные продажи игр серии Silent Hill достигли 17,1 млн копий. Другими словами, новое достижение Silent Hill f показатель не учитывает.