Новый геймплейный трейлер раскрыл дату выхода амбициозной пошаговой тактики Warhammer 40,000: Mechanicus 2

Издательство Kasedo Games и разработчики из французской Bulwark Studios (Ixion) наконец объявили точную дату выхода своей амбициозной пошаговой тактики Warhammer 40,000: Mechanicus 2.

Источник изображения: Kasedo Games

Напомним, Warhammer 40,000: Mechanicus 2 должна была выйти ещё в 2025 году, однако из-за отзывов пользователей об октябрьской демоверсии игры релиз решили перенести на текущую весну.

Как стало известно, Warhammer 40,000: Mechanicus 2 поступит в продажу 21 мая для PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Анонс сопровождался новым обзорным геймплейным трейлером лидеров фракций Адептус Механикус и Некронов.

По сюжету после тысячелетнего сна Варгард Нефершах мобилизует легионы своей династии, чтобы сокрушить чужаков из Адептус Механикус, тогда как на другом конце галактики магос-доминус Фаустиниус призван на помощь в борьбе с Некронами.

Обещают две сюжетные кампании, несколько концовок, динамичные пошаговые сражения с управлением взводами и системой укрытий, а также «машинную» озвучку и текстовый перевод на русский.

Помимо Warhammer 40,000: Mechanicus 2, 21 мая фанатов франшизы ждёт ежегодная игровая презентация Warhammer Skulls Showcase (см. тизер выше). Шоу стартует в 19:00 по Москве на YouTube- и Twitch-каналах Warhammer.

Ведущей Warhammer Skulls Showcase выступит Алана Пирс (Alanah Pearce) — голос сестры битвы Ниры Вейрат из Warhammer 40,000: Boltgun 2. Организаторы обещают анонсы по следующим играм:

Теги: warhammer 40,000: mechanicus 2, bulwark studios, kasedo games, стратегия, тактика
