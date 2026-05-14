Best Buy проговорилась, когда стартуют предзаказы GTA VI

Разработчики из принадлежащей Take-Two Interactive студии Rockstar Games, похоже, всё-таки готовятся к скорому анонсу по горячо ожидаемому криминальному боевику с открытым миром GTA VI.

Участники партнёрской программы американской торговой сети Best Buy, включая блогера Cheap Ass Gamer, начали получать от компании уведомления насчёт акции, приуроченной к старту предзаказов розничной версии GTA VI.

Согласно тексту сообщения, рекламная кампания для партнёров Best Buy продлится с 18 по 21 мая. Партнёрская комиссия для участников программы составит 5 %. Таким образом, старт предзаказов GTA VI ожидается 18 мая.

Пользователи рассчитывают, что анонс старта или сам запуск предзаказов GTA VI будет сопровождаться новым трейлером. Согласно астрологическому прогнозу JalapenoPoppers24 с форума Reddit, ролик увидит свет сегодня, 14 мая.

Стоит отметить, что Take-Two Interactive планирует провести новый финансовый отчёт на следующей неделе, 21 мая. Rockstar нередко выкладывает новые трейлеры своих игр в преддверии таких публикаций материнской компании.

Игрокам GTA VI достанется роль преступников Джейсона Дюваля и Лусии Каминос. Когда попытка заработать лёгкие деньги пошла не по плану, они оказались посреди криминального заговора, простирающегося на весь штат Леонида.

После двух переносов релиз GTA VI ожидается 19 ноября 2026 года на PS5, Xbox Series X и S. Сколько именно будет стоить стандартное издание игры, до сих пор неясно — в Bank of America надеются, что не меньше $80.