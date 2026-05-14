Сегодня 14 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Best Buy проговорилась, когда стартуют п...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Best Buy проговорилась, когда стартуют предзаказы GTA VI

Разработчики из принадлежащей Take-Two Interactive студии Rockstar Games, похоже, всё-таки готовятся к скорому анонсу по горячо ожидаемому криминальному боевику с открытым миром GTA VI.

Источник изображения: Rockstar Games

Источник изображения: Rockstar Games

Участники партнёрской программы американской торговой сети Best Buy, включая блогера Cheap Ass Gamer, начали получать от компании уведомления насчёт акции, приуроченной к старту предзаказов розничной версии GTA VI.

Согласно тексту сообщения, рекламная кампания для партнёров Best Buy продлится с 18 по 21 мая. Партнёрская комиссия для участников программы составит 5 %. Таким образом, старт предзаказов GTA VI ожидается 18 мая.

Скриншот письма со стрима FrogBoyx1Gaming (источник изображения: FrogBoyx1Gaming)

Скриншот письма со стрима FrogBoyx1Gaming (источник изображения: FrogBoyx1Gaming)

Пользователи рассчитывают, что анонс старта или сам запуск предзаказов GTA VI будет сопровождаться новым трейлером. Согласно астрологическому прогнозу JalapenoPoppers24 с форума Reddit, ролик увидит свет сегодня, 14 мая.

Стоит отметить, что Take-Two Interactive планирует провести новый финансовый отчёт на следующей неделе, 21 мая. Rockstar нередко выкладывает новые трейлеры своих игр в преддверии таких публикаций материнской компании.

Источник изображения: Rockstar Games

Источник изображения: Rockstar Games

Игрокам GTA VI достанется роль преступников Джейсона Дюваля и Лусии Каминос. Когда попытка заработать лёгкие деньги пошла не по плану, они оказались посреди криминального заговора, простирающегося на весь штат Леонида.

После двух переносов релиз GTA VI ожидается 19 ноября 2026 года на PS5, Xbox Series X и S. Сколько именно будет стоить стандартное издание игры, до сих пор неясно — в Bank of America надеются, что не меньше $80.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
У Роскомнадзора нет ни планов, ни оснований для блокировки GTA, Red Dead Redemption, Battlefield, Fortnite и других популярных в России игр
Squadron 42 может не выйти в 2026 году из-за GTA VI, а Star Citizen «никогда не будет закончена»
Второй трейлер GTA VI вышел ровно год назад, а фанаты вычислили дату следующего показа по расположению планет
Инсайдер «слил» первый скриншот Assassin’s Creed Codename Hexe — похоже, в игре появится Эцио
Новый геймплейный трейлер раскрыл дату выхода амбициозной пошаговой тактики Warhammer 40,000: Mechanicus 2
К заданию готов: шпионский боевик 007 First Light от создателей Hitman отправился на золото за две недели до релиза
Теги: grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Российский аналог Starlink начали испытывать в поездах
ФБР удалённо сбросило настройки на домашних роутерах в США, чтобы доказать их взлом
Новые процессоры NASA для космоса оказались в 500 раз мощнее современных
Разработчики Subnautica 2 подтвердили утечку игры и предупредили пиратов
Первый в Африке гравитационный аккумулятор построят в ЮАР
Best Buy проговорилась, когда стартуют предзаказы GTA VI 2 мин.
Copilot в Microsoft Edge научился анализировать информацию со всех открытых вкладок одновременно 2 ч.
Apple вступилась за Android: ЕС хочет принудительно открыть ОС Google для сторонних ИИ-сервисов 2 ч.
Basis Dynamix Cloud Control 5.5: новые безопасные инструменты для организации облачной инфраструктуры и хранения данных 3 ч.
Инсайдер «слил» первый скриншот Assassin’s Creed Codename Hexe — похоже, в игре появится Эцио 3 ч.
Желая снизить зависимость от OpenAI, корпорация Microsoft присматривает для покупки новые ИИ-стартапы 4 ч.
Новый геймплейный трейлер раскрыл дату выхода амбициозной пошаговой тактики Warhammer 40,000: Mechanicus 2 4 ч.
Google готовит функцию синхронного перевода речи без подключения к интернету 6 ч.
ИИ сможет предугадывать потребности пользователей в ближайшем будущем, считают в Anthropic 7 ч.
Apple всё же допустит автономных ИИ-агентов в App Store, но с ограничениями 7 ч.
Власти США одобрили продажу ускорителей Nvidia H200 десятку китайских компаний 13 мин.
Контрафакт захлестнул рынок серверных комплектующих в России 14 мин.
В Китае разработали присадку для литий-серных аккумуляторов — они стали вдвое энергоёмче литий-ионных 17 мин.
BYD рассказала о технологии, которая поможет ей отобрать рынок у машин с ДВС 32 мин.
ИИ-бум удесятерил стоимость SK hynix — компания почти стала триллионером вслед за Samsung 33 мин.
SiFive представила RISC-V-ядра Performance P570 Gen 3 для IoT-приложений 52 мин.
«Билайн» запустил 5G для россиян, но не в России 2 ч.
Некогда чрезвычайно успешная GoPro ищет себе покупателя — её цена упала на 97 % со своего пика 2014 года 2 ч.
Вместе с Трампом в Китае высадился десант глав бигтехов 2 ч.
Впервые детектор нейтрино запустили в космос, но будет ли он там работать — загадка 2 ч.